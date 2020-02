Caos a Marsala, ieri è arrivato l’esonero per il tecnico Nicola Terranova, una decisione del tutto inaspettata. L’edizione odierna del “Corriere della Sport” fa il punto della situazione in casa lillibetana.Esonerato. Nicola Terranova non è più l’allenatore del Marsala. L’allenatore era subentrato lo scorso 4 dicembre a Vincenzo Giannusa a sua volta sollevato dall’incarico, è un ulteriore colpo di scena in una stagione caratterizzata finora all’interno delle mura biancazzurre da diverse turbolenze. Sul fronte tecnico ma soprattutto dirigenziale, vivacizzato verso la fine del 2019 dalle dimissioni del ds Calaiò e poi del responsabile scouting Granata e, circa dieci giorni fa, dalla grana relativa alle vertenze inoltrate dagli ex tesserati Tripoli e Lo Nigro per ricevere le spettanze della scorsa stagione. La decisione è stata presa dal presidente Cottone, per un dissidio avuto con Terranova, queste le sue parole: «E’ una decisione mia e me ne assumo la responsabilità consapevole che i soci del Cda non saranno d’accordo . Sono stato offeso dal tecnico e, anche per motivi tecnici, ritengo che non ci siano più i presupposti per andare avanti». Alla base della rottura c’è l’esclusione dalla squadra nelle ultime settimane dell’attaccante Pietro Balistreri: «E’ stato il mister a decidere di lasciarlo fuori. Scelta che io non ho condiviso. Dobbiamo salvarci e una squadra come la nostra non può permettersi di avere fuori un giocatore come Balistreri (miglior marcatore biancazzurro in campionato con 9 reti, ndr) anche perché si è infortunato Padulano che resterà ai box almeno venti giorni». Al momento il numero uno del Marsala sta valutando un ritorno di Giannusa sulla panchina dei lillibetani: «Ci sto pensando, è ancora un nostro tesserato, vedremo cosa succederà. Ciò che voglio, in ogni caso, è il bene del Marsala e dopo averlo portato l’anno scorso al terzo posto in classifica adesso lotterò con forza per il mantenimento della categoria. Terranova? Nostre concorrenti fermano il Savoia e noi invece fatichiamo. La vittoria ottenuta domenica è importante ma adesso voglio voltare pagina in vista di un rush finale in cui avremo importanti scontri diretti».