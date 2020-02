La Roma non sta attraversando affatto un periodo positivo, i giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Bologna e domani ci sarà la sfida delicatissima contro l’Atalanta, un vero e proprio spareggio per la Champions League. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in casa della squadra capitolina, dove tiene banco il caso Petrachi, il ds era stato protagonista di uno sfogo dopo il match contro il Sassuolo che non era piaciuto sia ai giocatori che a Fonseca. L’ex Torino in conferenza stampa non ha fatto altro che aumentare la pressione in conferenza stampa, dicendo: «a Bergamo sarà una finale». Con le sue dichiarazioni, involontariamente, il direttore sportivo ha messo in difficoltà anche l’allenatore, che oggi in conferenza stampa proverà a non entrare nel merito delle dichiarazioni del diesse, al quale riconosce l’impegno nel costruire una squadra competitiva nonostante le difficoltà. I modi burberi e scomposti di Petrachi hanno creato un muro con i dipendenti e la società ha qualche perplessità sui metodi e sulla gestione. Le sue dichiarazioni hanno spiazzato anche i dirigenti, che non hanno condiviso le sue parole.

Petrachi stesso sa di essere in difficoltà e al momento dalla società non arrivano rassicurazioni sul suo futuro, anche se l’ex rosanero era già a lavoro per costruire la Roma della prossima stagione. I giallorossi già sono alla ricerca di un sostituto, il sogno sarebbe Andrea Berta, ds dell’Atletico Madrid, ma difficilmente il dirigente lascerà i colchoneros. Altra alternativa potrebbe essere Daniele Faggiano, attuale ds del Parma, con cui sta ottenendo ottimi risultati.