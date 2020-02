Javier Pastore, fantasista della Roma ed ex stella del Palermo, non sta trovando tanto spazio nel club giallorosso. El Flaco è bloccato dagli infortuni, l’ultimo un infortunio all’anca per il quale è bloccato da metà novembre. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sulle condizioni del talento argentino. Il giocatore sembrava poter scendere in campo contro il Bologna, ma Fonseca ha subito frenato gli entusiasmi facendo capire che le condizioni dell’ex rosanero non erano delle migliori, infatti il giocatore dopo il match contro i felsinei ha ricominciato ad allenarsi a parte. La verità è che la patologia all’anca, diffusa agli organi di informazione come edema osseo successivo a un trauma, è piuttosto complicata, tanto da creare problemi non solo nell’attività agonistica, ma anche nella vita quotidiana. Nei giorni scorsi Pastore è stato visitato da uno specialista spagnolo, che dovrà definire una terapia di recupero. Parlare di tempi, in questa situazione, è esercizio tutt’altro che facile.