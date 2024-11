Corriere dello Sport: “Samp per la svolta, Sottil con Pedrola. Al Barbera out Borini, Coda e Bereszynski”

La Sampdoria è alla ricerca disperata di una svolta per risollevare una classifica che non rispecchia le ambizioni del club. Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, la squadra di Andrea Sottil deve cambiare passo dopo la pesante sconfitta contro il Pisa prima della sosta. Una battuta d’arresto che ha spinto il club a mandare la squadra in ritiro per ritrovare concentrazione e identità.

Fiducia e pressione su Sottil

Nonostante il momento delicato, il direttore sportivo Pietro Accardi ha ribadito la fiducia nell’ex tecnico dell’Udinese, confermandolo alla guida della squadra per proseguire il progetto. Tuttavia, è evidente che per centrare gli obiettivi dichiarati serve un rilancio immediato. Sottil, consapevole della necessità di invertire la rotta, ha sfruttato la sosta per cercare le soluzioni giuste per alzare i giri del motore.

Verso il 4-2-3-1: rientra Pedrola

Si profila un cambio di modulo: dal 3-5-2 al 4-2-3-1. La novità più interessante riguarda il ritorno dal primo minuto dello spagnolo Pedrola, finalmente recuperato dopo un anno di stop per problemi fisici. L’ex Barcellona dovrebbe agire sulla fascia sinistra della trequarti.

Assenze pesanti in attacco

La Sampdoria dovrà fare i conti con l’assenza di Coda per infortunio, oltre al forfait di Borini per un problema muscolare. In avanti, Sottil sembra intenzionato a schierare un tridente che supporti Tutino, con La Gumina pronto a subentrare.

Problemi anche in difesa

A destra, l’infortunio del polacco Bereszynski, capitano e punto di forza della squadra, costringe il tecnico a rivedere la linea difensiva. Al suo posto dovrebbe essere schierato Venuti.

Con poco margine d’errore, la Sampdoria è chiamata a trovare soluzioni immediate per evitare che la stagione scivoli in una pericolosa mediocrità. La sfida per il rilancio parte dal lavoro svolto durante questa pausa e da un cambio tattico che Sottil spera possa fare la differenza.