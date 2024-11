Corriere dello Sport: “Il Palermo aspetta il vero Ranocchia”

Il Palermo ha bisogno di ritrovare il miglior Filippo Ranocchia. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, il rilancio dei rosanero passa inevitabilmente dal “recupero” dei giocatori di maggiore qualità, e il 23enne centrocampista perugino è sicuramente uno di questi. Con le sue giocate, Ranocchia ha dimostrato di poter spostare gli equilibri di una partita, ma in questa stagione non è ancora riuscito a brillare come avrebbe voluto.

Un inizio sottotono

Nel campionato 2024/25, Ranocchia ha finora collezionato 8 presenze da titolare e fornito 2 assist da calcio piazzato, ma è rimasto lontano dalla centralità e dalla brillantezza mostrate nella scorsa stagione. Il numero 10 del Palermo non segna dallo scorso 24 febbraio e, complice forse il peso della maglia, non ha replicato il rendimento che lo aveva reso protagonista all’inizio della sua avventura in rosanero. All’epoca, schierato da Corini come trequartista in un 4-2-3-1, aveva avuto un impatto straordinario, realizzando 4 gol in 4 partite consecutive. Da allora, complici un infortunio e una certa involuzione, non è più riuscito a toccare quegli standard.

Il ruolo e le prospettive

Nel primo segmento della stagione in corso, Ranocchia ha faticato a esprimere il suo potenziale. Come evidenziato anche in allenamento, potrebbe essere provato come alternativa a Gomes in cabina di regia, offrendo un punto di riferimento ai difensori per sviluppare una manovra più fluida. Tuttavia, da play rischierebbe di essere sacrificato. Dionisi sembra intenzionato a utilizzarlo come mezzala o come interno sinistro alternativo a Verre, valutando anche la possibilità di schierarli insieme in determinate circostanze, eventualmente sacrificando Segre. La chiave per valorizzarlo sarà trovare il modo di sfruttare la sua capacità di attaccare gli spazi e rendersi pericoloso in zona gol.