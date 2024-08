Corriere dello Sport: “Rui Patricio-Monza, si va avanti. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Cagliari non cambia priorità: Gianluca Gaetano (24) resta il nome per il centrocampo, mentre per l’attacco è stato chiesto al Napoli il marocchino Walid Cheddira (26). Sull’ex Bari, reduce dal prestito al Frosinone, ci sono però anche i riflettori del Tolosa e dell’Espanyol, mentre in passato si è mosso, senza affondare, il Venezia. Di certo, il classe ’98 lascerà di nuovo il Napoli.

INTRIGO PORTIERE. Sul fronte portiere, la situazione a Cagliari resta ancora molto aperta. Simone Scuffet (28) ha infatti detto sì al Milan, ma è in attesa di un eventuale accordo tra i due club, considerando che i sardi per lasciarlo partire chiedono un indennizzo. E anche l’Udinese ha mandato lo stesso messaggio: per la cessione di Marco Silvestri (33), individuato dai rossoblù come eventuale sostituto di Scuffet, serve un’offerta cash. Intanto, i friulani hanno prenotato un altro talento molto interessante: si tratta dell’esterno dello Sporting Goncalo Esteves (20), seguito in passato dal Napoli, e adesso scelto dai bianconeri per il nuovo corso. Tornando ai portieri, i brianzoli ieri hanno proseguito i contatti con l’entourage di Rui Patricio (36). L’estremo difensore portoghese, svincolato dopo l’addio alla Roma, ha dato da subito una grande apertura : si lavora per raggiungere un accordo.

LA DEA SI MUOVE. Aspettando novità sul fronte Teun Koopmeiners (26), l’Atalanta resta focalizzata su Matt O’Riley (23) del Celtic per il quale è stata presentata nelle scorse settimane un’offerta da 18 milioni, a fronte di una richiesta sui 25 milioni di euro. Il piano b intanto non cambia ed è rappresentato da Gabriel Sara (25) del Norwich. Parliamo di una mezzala con il vizio del gol e apprezzatissima dal Galatasaray e dalle società della Premier. Sempre i bergamaschi restano sulle tracce del difensore austriaco Kevin Danso (25) del Lens, mentre fonti tedesche riportano un interesse dalla Bundesliga per Sead Kolasinac (31).

Il Como è ormai ad un passo dal terzino del Copenaghen Kevin Diks (27). Per lui si tratta di un ritorno, avendo già vestito le maglie di Empoli e Fiorentina. Ieri, invece, è stato ufficializzato l’arrivo dal Fortuna Duesseldorf del centrocampista Yannik Engelhardt (23): il tedesco ha firmato un contratto triennale. Il Lecce resta alla ricerca di un nuovo attaccante e, tra i tanti nomi visionati da Corvino, spicca sempre quello del centravanti dell’Orlando Duncan McGuire (23). Impegnato con la sua Nazionale alle Olimpiadi, l’americano è visionato in questo periodo anche da alcuni emissari dei club europei. Il Venezia resta sulle tracce di Riccardo Marchizza (26), che Eusebio Di Francesco (54) ha già allenato a Frosinone. I ciociari, però, lo lasceranno partire solo con una proposta considerata importante. Rientrato alla base dopo il prestito al Cagliari, Eldor Shomurodov (29) è infine ancora in uscita: piace molto al Verona che non molla lo slovacco Robert Bozenik (24), già trattato a gennaio.