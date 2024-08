Corriere dello Sport: “Cremonese, c’è anche Bonazzoli. Palermo, su Hasa. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

L’Ascoli registra l’interessamento dalla parte della Juve Stabia per il suo promettente trequartista Simone D’Uffizi (20) valutato sul mezzo milione. Ultimo assalto a Demba Thiam (26), di proprietà della Spal, così da riportarlo a Castellammare dopo la brillante stagione passata. Probabile, inoltre, il colpo ad effetto Lorenzo Del Piero (17), nipote di Alex. Sarebbe ormai in chiusura, infatti, l’approdo in gialloblu del giovane fantasista cresciuto nel Pordenone sotto gli occhi proprio di Lovisa. La Carrarese si rinforza in attacco e dopo aver sondato gli svincolati Roberto Inglese (32) e Mattia Destro (33) è a un passo dal cartellino di Filippo Falco (32), ex di Lecce, Bologna, Benevento, Pescara e Cagliari, che torna in Italia dopo le esperienza a Stella Rossa e Cluj.

Samuele Angori (20) è un nuovo giocatore del Pisa. Cresciuto nell’Empoli e formatosi al Pontedera, il difensore esterno ieri si è sottoposto alle tradizionali visite mediche e nei prossimi giorni sarà presentato a stampa e tifosi. Per l’attacco l’obiettivo resta Gianluca Lapadula (34).

Il direttore sportivo del Catanzaro Polito è sulle tracce di un profilo già esperto sulla trequarti e guarda a Manolo Portanova (24), ultima stagione alla Reggiana (36 presenze con 5 reti e 4 assist), società alla quale potrebbe essere rinnovato il prestito. Sul fronte difensivo tanto Catanzaro che Cosenza dimostrano interesse per arrivare a Federico Bergonzi (23), ultime stagioni alla Feralpi, ma di proprietà dell’Atalanta. Con la Dea sono in piedi ulteriori discorsi per due terzini. Andrea Ceresoli (21), piede mancino, è il primo nome che potrebbe legarsi al Catanzaro in prestito con diritto di riscatto, ma piace anche Marco Palestra (19), esterno basso adattabile anche leggermente più avanti.

Il Cosenza ha acquisito a titolo definitivo Christos Kourfalidis (22) proveniente dal Cagliari. Stredair Appuah (20), esterno offensivo del Nantes, è a un passo dal Palermo, a cui piace Siren Diao (19) di proprietà dell’Atalanta (c’è la concorrenza del Cesena) e Luis Hasa (20) della Juventus. Entusiasmo rosanero: sono già oltre undicimila gli abbonamenti rinnovati in fase di prelazione. il Cesena è pronto a spalancare le porte a Raffaele Celia (25): tutto fatto per l’arrivo del laterale mancino, oggi di stanza ad Ascoli. Sydney Van Hooijdonk (24), attaccante del Bologna, ha già dato un assenso di massima a trasferirsi alla corte dei romagnoli. Un altro giovane arriva alla corte del Frosinone. Si tratta della punta esterna Tjas Begic (21), acquistato con la formula del prestito dal Parma. Sistemata la porta con l’acquisto di Boris Radunovic (28), il Bari spera nel mancino Davide Veroli (21) del Cagliari. Gennaro Tutino (28) è passato alla Sampdoria firmando un quadriennale e salutando così Cosenza. Dovrebbe essere Tijs Velthuis (22), olandese dello Sparta Rotterdam, il nuovo difensore centrale della Salernitana, che potrebbe cedere Federico Bonazzoli (27) alla Cremonese. Leo Stulac (29) del Palermo è a un passo dalla Reggiana.