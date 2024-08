Gds: “Palermo, ultimo giorno a Manchester. Squadra non tornerà in città. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e l’ultimo giorno a Manchester.

Ultimo giorno di lavoro a Manchester per il Palermo, che ieri ha lavorato solo al mattino al CFA per preparare la sfida amichevole con l’Oxford, formazione che milita nella seconda serie inglese. Sempre ai box Di Bartolo e Segre, alle prese con i rispettivi infortuni, mentre hanno completamente recuperato Desplanches e Ceccaroni, entrambi reduci da una lesione al retto femorale della coscia sinistra nella gara di andata della semifinale play-off con il Venezia, persa per 1-0 al Barbera. Totalmente rientrato in gruppo anche Brunori, che aveva saltato l’ultima amichevole per un affaticamento muscolare. Sia il portiere, sia il difensore che il capitano rosanero – anche in base a quanto si nota dagli scatti pubblicati sui social del Palermo – dovrebbero essere a disposizione del tecnico Dionisi per la gara di domani alle 15 (ora locale) contro gli inglesi.

Adesso, però, il focus è sull’ultimo test. Oggi il gruppo partirà in direzione Oxford e, terminata l’amichevole del Kassam Stadium, rientrerà nel nord Italia per proseguire il lavoro lontano da Palermo. Intanto, sono stati più di mille gli abbonamenti venduti nelle prime cinque ore di vendita libera, portando il totale a 11.238 tessere già sottoscritte.