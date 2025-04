TRAGEDIA COME LA FERRARI: arriva un’altra squalifica | 0 punti in classifica

Non solo la Ferrari, un’altra clamorosa vicenda sconvolge il mondo della Formula 1: un’altra squalifica, 0 punti in classifica

Un inizio di Mondiale tutt’altro che soddisfacente per la Ferrari e, soprattutto, per i suoi tifosi. Un inizio da incubo. Mai così male, per la scuderia di Maranello, dal 2010 ad oggi.

L’esordio della coppia formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton non sta dando i suoi frutti. Nel Gran Premio di Bahrein la Ferrari è finita, ancora una volta, fuori dal podio. Per la delusione dei sostenitori della ‘Rossa’ che iniziano a chiedere spiegazioni.

Nel Gran Premio della Cina il team principal della Rossa’, Fred Vasseur, aveva commentato le due squalifiche delle auto guidate dai piloti citati in precedenza. In quella occasione aveva rivelato che non sarebbero state le uniche ad essere squalificate.

Insieme a quella di Pierre Gasly, in quel di Shanghai. A pagarne le spese, anche in questo caso, arriva un’altra squalifica. La stessa che ha demoralizzato, ancora di più, i tifosi: infatti la casella, in classifica, è ancora ferma a 0.

Formula 1 sotto shock, proprio come la Ferrari: la classifica recita ancora 0 punti

Nel mirino delle critiche e, di conseguenza, delle polemiche questa volta ci è finita la Sauber. In particolar modo Nico Hulkenberg che è finito al 13mo posto con la sua C45. Per il pilota è arrivata la squalifica dall’ultimo Gp del Bahrein. Motivo? Il pattino sotto alla sua vettura è risultato più consumato rispetto a quanto stabilito dalle regole.

Ad accorgersi che qualcosa non stava andando per il verso giusto ci ha pensato il numero uno dei verificatori, Jo Bauer. Quest’ultimo, infatti, aveva rivelato che la tavola del fondo scocca era risultata non conferme al regolamento. Tanto da non seguire i requisiti stabiliti dalla “TD039 L, punto 1.2 b) i)”.

F1, arriva un’altra squalifica: le regole parlano chiaro

Nel corso delle misurazioni, infatti, è stato notato un importante consumo eccessivo in coda al plank. Soprattutto in 3 punti diversi della tavola si sono registrare delle anomalie nel consumo: 8,4 mm sul lato sinistro, 8,5 mm nella parte centrale e 8,4 mm sul lato destro. Poiché questo spessore è inferiore al minimo di 9 mm richiesto dall’articolo 3.5.9 e) del regolamento tecnico.

I commissari sportivi, infatti, non hanno potuto fare altro che optare per la squalifica del classe ’87. Un problema non da poco per la Sauber e per lo stesso pilota tedesco. Adesso la concentrazione è rivolta solo ed esclusivamente al prossimo impegno: ovvero il GP dell’Arabia Saudita, in programma dal 18 al 20 aprile.