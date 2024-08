Tuttosport: “È una Samp grandi firme. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

La Sampdoria continua nel suo mercato di grande rafforzamento, con il quale può pensare di sedersi al tavolo delle big che punteranno alla promozione diretta. Dopo il colpo di Tutino, che ha fatto seguito a quelli di Coda, Romagnoli, Venuti e Meulensteen, ieri è stato ufficializzato anche l’esterno cipriota Nikolas Ioannou, che arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Como. Dai lariani arrivano in Liguria anche il portiere Simone Ghidotti e il centrocampista Alessandro Bellemo. Un triplo colpo che dà ulteriore entusiasmo a una piazza dove ora si pensa di arrivare a quota 20.000 abbonati per rispondere ai 28.000 del Genoa, record all-time per il Grifone rossoblù.

Nonostante le cessioni, su tutte quella di Audero al Como per circa 5 milioni, la Sampdoria mantiene un monte ingaggi che supera il tetto dei 10 milioni previsto dalla B. Ora l’eccedenza andrà coperta con una fideiussione pari al 40% dell’eccedenza stessa, una situazione già verificatasi l’anno scorso dalla quale il club blucerchiato era riuscito a disimpegnarsi. Alla fine del mercato estivo ci sarà poi un ricalcolo definitivo sul monte ingaggi per determinare se il club doriano è in linea con i parametri richiesti da Lega e Figc. Ghidotti e Bellemo hanno sottoscritto un contratto triennale.

Il Cesena prende in prestito dal Lecce l’attaccante spagnolo Pablo Rodriguez, che vuole riscattarsi dopo essere retrocesso sul campo nelle ultime due annate con Brescia e Ascoli. Tra i club c’è l’accordo, nelle prossime ore è atteso il placet del giocatore. La Salernitana sta lavorando per Tijs Velthuis, difensore centrale dello Sparta Rotterdam. La Carrarese ha ufficializzato l’acquisto in prestito annuale di Leonardo Cerri, che nel frattempo ha allungato fino al 2027 con la Juventus Next Gen. La Juve Stabia pensa a Lorenzo Del Piero, 17 anni, nipote di Alex, cresciuto tra Pordenone e Trento, ed è vicinissima al portiere della Spal Demba Thiam.

A Bari è arrivato ieri il portiere Boris Radunovic (dal Cagliari) con un trasferimento in prestito secco e l’allungamento del contratto fino al 2026 per il serbo. Il Frosinone prende dal Parma il centrocampista offensivo Tjas Begic. La Carrarese si è inserita nella trattativa per Filippo Falco, trequartista svincolato dopo le esperienze con Stella Rossa e Cluj: pareva indirizzato verso la Salernitana, ma ora è molto vicino ai toscani.

Dopo l’amichevole del Rigamonti, summit tra Brescia e Genoa per Gabriele Calvani, difensore del 2004, l’anno scorso in forza al Pontedera, che i liguri darebbero volentieri in prestito. Cellino vuole però spuntare almeno un diritto di riscatto a una cifra modesta.

La Reggiana è a un passo dal portiere del Parma, Filippo Rinaldi, che l’anno scorso era in prestito all’Olbia. Nelle ultime ore si è inserita la Feralpisalò, che ha bisogno di farsi trovare pronta in caso di partenza (più che probabile).