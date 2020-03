L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” esalta la vittoria interna del Palermo contro il Nola. La furia dei rosa si è abbattuta su un Nola molle e non certo all’altezza delle prestazioni positive di questo 2020. Quattro reti che potevano essere molte di più, con Floriano sugli scudi a realizzare una tripletta. Fallite 5 palle gol che potevano consegnare un punteggio tennistico alla partita. Gli uomini di Pergolizzi hanno riscattato la sconfitta di Licata, mostrando sicurezza e velocità di palleggio. Risposte convincenti da parte dei protagonisti in campo: Crivello aggressivo e concreto, inappuntabile regia di Martin, instancabili Langella e Martinelli. Le reti sono nate da azioni lunghe e manovrate, ma il protagonista è stato lui: Roberto Floriano. Prima con un assist per Felici, poi con una tripletta.