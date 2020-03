L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Floriano, man of the match della sfida contro il Nola. Seconda tripletta in carriera per lui. La prima l’aveva realizzata 10 anni fa vestendo la maglia della Colognese, nella sfida contro l’Olginatese «Sono contento per il successo della squadra, non era facile reagire dopo la sconfitta di Licata. In occasione del 3-0 ho esultato con rabbia perché stavamo creando tanto e non riuscivamo a chiudere la gara». Il numero 25 è salito al secondo posto della classifica marcatori stagionale del Palermo «Fa piacere, ma i bomber sono altri». Pergolizzi lo esalta: «Floriano è questo e deve capirlo anche lui che è un calciatore di categoria superiore».