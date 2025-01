Corriere dello Sport: “Reggiana-Palermo 2-1. Le pagelle”

La Reggiana si impone 2-1 contro il Palermo al Mapei Stadium-Città del Tricolore, confermando il suo ottimo momento casalingo e lasciando i rosanero a riflettere sulle difficoltà in trasferta, dove non vincono da fine settembre. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la partita è stata decisa dai dettagli, con le reti di Lucchesi e Sersanti che hanno regalato tre punti fondamentali alla squadra di Viali.

Il racconto della gara

I granata partono forte e trovano il vantaggio al 14’ grazie a Lucchesi, abile a sfruttare un corner battuto da Kabashi, nonostante i dubbi sollevati dai tifosi sul controllo Var. Il Palermo risponde al 25’ con Ceccaroni, che raccoglie un cross di Ranocchia e batte Bardi con un preciso colpo di testa. Nel secondo tempo, la Reggiana torna avanti al 2’ con una splendida azione orchestrata da Vergara e finalizzata da Sersanti, al primo gol stagionale in casa. I rosanero provano a reagire, ma le occasioni sprecate da Le Douaron e la difesa granata impenetrabile condannano la squadra di Dionisi alla quarta sconfitta consecutiva fuori casa.

Le pagelle del Corriere dello Sport

Reggiana (4-3-2-1):

Bardi 6: Sicuro nelle uscite, poco può sul gol.

Sampirisi 6: Attento e disciplinato.

Meroni 6: Solido in marcatura.

Lucchesi 6,5: Difensore goleador, decisivo.

Libutti 6,5: Salva sulla linea, sempre presente.

Reinhart 6: Fa il suo lavoro senza sbavature.

Kabashi 6,5: Assistman sul corner, si sacrifica molto.

Sersanti 7: Match-winner, decisivo nei momenti chiave.

Vergara 7: Regala giocate di qualità e l’assist per Sersanti.

Portanova 6,5: Lotta e crea occasioni per i compagni.

Gondo 6: Generoso, ma poco incisivo.

All. Viali 7: Perfetta lettura della partita.

Palermo (3-5-2):

Sirigu 5: Incerto sul gol di Lucchesi.

Baniya 5: Soffre gli attacchi granata.

Nikolaou 5,5: Alterna buoni interventi a qualche distrazione.

Ceccaroni 6,5: Il migliore dei suoi, trova anche il gol.

Pierozzi 5,5: Fatica a incidere sulla fascia.

Vasic 5: Poco dinamico, sostituito presto.

Gomes 5,5: Prestazione sottotono, non dà ritmo.

Ranocchia 6,5: Tra i pochi a provarci fino alla fine.

Lund 5,5: Poco preciso nei momenti decisivi.

Le Douaron 5,5: Spreca una grande occasione sotto porta.

Brunori 5: Giornata da dimenticare, mai pericoloso.

All. Dionisi 6: Le sue scelte non ribaltano la partita.

Arbitro e dati

Arbitro: Marchetti di Ostia 5,5: gestione a tratti incerta, con qualche episodio contestato da entrambe le squadre.

Spettatori: 10.240 (di cui 6.848 abbonati e 1.976 ospiti); Incasso: 127.011,84 €.

Angoli: 1-1. Recupero: 2’ pt, 8’ st.

La Reggiana conferma il suo ottimo momento, mentre il Palermo dovrà ritrovare fiducia e solidità, soprattutto nelle trasferte, per invertire una rotta che ora preoccupa i tifosi.