Calzone: “Palermo, grandi investimenti sul mercato. Adesso Dionisi rischia la panchina”

“Il Palermo, protagonista sul mercato per assicurarsi nuovi rinforzi di qualità, si fa battere dalla bella Reggiana di Viali. Una formazione che ha tutte le qualità per fare bene in B e una mentalità che l’allenatore milanese ha inculcato ai suoi uomini, che sanno sempre come giocarsela alla pari e dimostrano orgoglio nel farlo contro chiunque. Esattamente ciò che manca a questo Palermo, che ora riflette sul futuro di Dionisi, ai margini del perimetro playoff e pericolosamente atteso proprio da Inzaghi”

L’analisi di Tullio Calzone per il Corriere dello Sport mette in evidenza i rimpianti della Salernitana e l’incertezza che avvolge il Palermo. Danilo Iervolino, patron della Salernitana, potrebbe oggi ripensare al controverso esonero di Pippo Inzaghi, consumato senza il suo consenso un anno fa. La scelta di non accettare la condizione posta da Inzaghi, ovvero un contratto che gli garantisse la guida della squadra anche in Serie B, si sta rivelando un errore strategico clamoroso.

Salernitana e il legame con Pippo Inzaghi

La gestione travagliata della Salernitana, passata prima sotto Paulo Sousa e poi al successore portoghese, ha portato a una crisi profonda. Nemmeno Roberto Breda, terzo allenatore stagionale, è riuscito a invertire la rotta. Con un uomo in più dal 14’, la Salernitana non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica contro il Pisa, venendo sconfitta dal gol di Moreo. La vittoria conferma il grande lavoro di Luca D’Angelo, che ha rilanciato i toscani in ottica promozione, dimostrando che organizzazione e motivazioni restano fondamentali.

Il crollo del Palermo e il nodo Dionisi

Parallelamente, il Palermo continua a deludere. Nonostante un mercato ambizioso per rinforzare la rosa, la squadra rosanero è stata sconfitta dalla Reggiana di Viali, una squadra che si sta dimostrando capace di giocarsela alla pari contro chiunque. Come sottolineato nel pezzo di Calzone, Viali ha dato ai suoi uomini una mentalità combattiva e organizzata, proprio ciò che manca al Palermo in questo momento. Dionisi sembra incapace di trasmettere quel senso di orgoglio e determinazione necessario per competere in una Serie B altamente competitiva.

Uno scenario in bilico

Con la squadra ora ai margini del perimetro playoff, il futuro di Dionisi sembra appeso a un filo. E la prossima sfida contro la Reggina guidata proprio da Pippo Inzaghi rappresenta un banco di prova che potrebbe essere decisivo per la panchina rosanero. Come evidenzia Calzone, il legame tra Inzaghi, Salerno e i salernitani rimane forte, ma questo non gli ha impedito di dimostrare la sua superiorità con una vittoria in 10 contro 11. Una lezione che dovrebbe far riflettere il Palermo e tutto il suo ambiente sulle scelte future.