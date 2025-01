Corriere dello Sport: “Gran Reggiana, Palermo cade. Dionisi rischia”

I festeggiamenti della Reggiana sul campo e sugli spalti hanno celebrato una vittoria cruciale contro il Palermo, riportando alla mente l’immagine di una squadra combattiva e capace di sfruttare il “fattore Mapei Stadium-Città del Tricolore” (7 punti in 3 gare). Per i rosanero, invece, si riaffacciano le difficoltà, con la quarta sconfitta di fila in trasferta (un dato che non si verificava dal 1995) e una vittoria esterna che manca da fine settembre.

DIFENSORI GOLEADOR

Come riportato dal Corriere dello Sport, entrambe le squadre hanno dimostrato grande determinazione. La partita si è aperta con Lucchesi, difensore granata, che su un corner battuto da Kabashi ha trovato il gol del vantaggio. Per il Palermo, Ceccaroni ha risposto poco dopo, sfruttando un cross di Ranocchia per segnare il suo primo gol dal febbraio 2024. Nonostante le occasioni rosanero con Pierozzi, Le Douaron e Portanova, il portiere della Reggiana, Bardi, ha tenuto la situazione sotto controllo.

LAMPO DECISIVO

La Reggiana è tornata avanti grazie a un’intuizione di Vergara, che ha lanciato Sersanti: un diagonale di sinistro ha siglato il gol decisivo, il suo primo al Mapei dopo due in trasferta. Il Palermo ha provato a reagire, ma gli errori sotto porta di Le Douaron e un presunto rigore negato per una spinta di Sersanti su Segre hanno lasciato i siciliani pieni di rimpianti. Anche i tentativi finali, come il colpo di testa di Le Douaron respinto sulla linea da Libutti e una punizione di Ranocchia fuori di un soffio, non sono bastati a cambiare il risultato.

RIMPIANTI FINALI

Nel convulso finale, culminato in un accenno di rissa al 97′, la Reggiana è riuscita a mantenere il vantaggio e a infliggere un nuovo stop al Palermo. L’allenatore granata Viali ha sfruttato al massimo la rete di Lucchesi e la determinazione della squadra per resistere al ritorno dei rosanero.

Una vittoria che, come sottolinea il Corriere dello Sport, conferma il carattere della Reggiana e fa riflettere il Palermo sulle contraddizioni e difficoltà lontano dal “Barbera”. Dionisi, ora, dovrà trovare soluzioni per invertire la rotta e ridare fiducia a una squadra che si ritrova in difficoltà nelle trasferte decisive.