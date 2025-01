Verona: Magnani non convocato per il Venezia

Giangiacomo Magnani si prepara alla sua nuova avventura con la maglia del Palermo. Nelle ultime ore il Verona ha trovato l’intesa con il club rosanero per il trasferimento del difensore (CLICCA QUI). Se il Venezia aspetta il derby di domani sera prima di dare il via libera per la cessione di Pohjanpalo, gli scaglieri faranno a meno del proprio giocatore, tanto che non risulta presente nella seguente lista convocati pubblicata sul sito ufficiale dei gialloblù:

1 Montipò

4 Daniliuc

6 Belahyane

7 Lambourde

8 Lazovic

9 Sarr

11 Tengstedt

12 Bradaric

14 Livramento

15 Okou

17 Sishuba

20 Kastanos

21 Dani Silva

22 Berardi

25 Serdar

31 Suslov

34 Perilli

35 Mosquera

38 Tchatchoua

42 Coppola

72 Ajayi

80 Cisse

82 Corradi

87 Ghilardi

98 Magro