Serie A: alla Lazio non basta Marusic, la Fiorentina vince 2 a 1 ed espugna l’Olimpico. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 1-2 il match della 22esima giornata di Serie A tra Lazio e Fiorentina. I viola ottengono tre punti importanti in chiave europea, rallentando di conseguenza la piccola fuga biancoceleste al quarto posto. Agli uomini di mister Palladino basta un super primo tempo per portare a casa la vittoria. La partita si sblocca nei primi minuti di gioco quando Gosens pesca Adli che, in acrobazia, firma l’1 a 0. Subito dopo Beltran, sul cross di Dodò, sigla il raddoppio di testa, mettendo la gara in discesa e che rischia di diventare una mazzata per i biancocelesti, salvati al 34′ dal palo in seguito alla conclusione in rovesciata di Gudmundsson. La Lazio, nella ripresa, sembra più determinata e inizia ad assaltare gli avversari ma si svegliano troppo tardi. Al 92′ Marusic, dopo una mischia in area, riapre la partita e subito dopo ci riprova dal limite dell’area trovando l’ottima risposta di De Gea, che mette dunque la firma sulla vittoria dei viola.

CLASSIFICA

Napoli – 53 punti

Inter – 50 punti

Atalanta – 46 punti

Lazio – 39 punti

Juventus – 37 punti

Fiorentina – 36 punti

Milan – 34 punti

Bologna – 34 punti

Roma – 30 punti

Torino – 26 punti

Udinese – 26 punti

Genoa – 23 punti

Como – 22 punti

Empoli – 21 punti

Cagliari – 21 punti

Lecce – 20 punti

Parma – 20 punti

Verona – 19 punti

Venezia – 15 punti

Monza – 13 punti