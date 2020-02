L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ennesimo record del Palermo. 19 vittorie su 24 partite, un numero elevatissimo. Con 10 giornate da disputare, Pergolizzi ha superato Delio Rossi, fermatosi nel 2018 a 18, e raggiunto Caramanno, che dominò la C2 1987/1988. Nel dopoguerra, solo il Palermo delle promozioni in A 2004 e 2014 ha vinto di più, rispettivamente 22 e 25 volte ma su campionati a 46 e 42 giornate contro le 34 attuali. Da domenica inoltre il Palermo, grazie alla sconfitta interna del Monza di Berlusconi e Galliani, è in assoluto la squadra che ha fatto più punti di tutto il calcio italiano: 60, come i brianzoli (e come la Reggina) che però hanno giocato 2 partite in più.