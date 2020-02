L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” esalta le prestazioni degli under del Palermo. Silipo è il talento che Castagnini avrebbe voluto già in estate, trovando però il no dei giallorossi e la scelta, riuscita, di puntare sul pari età Mattia Felici. Lucca, che farà 20 anni a settembre, ha sfiorato l’inserimento in rose importanti. I gol a Brescia gli erano valsi le attenzioni di Corini che lo convocò in prima squadra. A Torino attirò le attenzioni di Mazzarri. Una mossa rivolta al futuro in particolare per Lucca, acquistato a titolo definitivo: il contratto fino a giugno è solo dovuto allo status di dilettante. Se le premesse sono quelle viste domenica, conferma e prolungamento da professionista sono da considerarsi scontate. E anche per Silipo, che nella Roma Primavera non trovava spazio, in caso di Serie C ci sono discrete speranze: il mancino che fa solo gol bellissimi è sotto contratto coi giallorossi fino al 2022, ma una esperienza di un altro anno in una piazza come Palermo potrebbe essere una soluzione gradita a tutti.