L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla Consulta di Indirizzo del Palermo, con funzioni consultive e di formulazione di pareri non vincolanti sulla gestione del club, ha il suo organigramma. I tre membri hanno una identità, e si parte da un nome importante: Vito Chimenti, attaccante rosanero alla fine degli anni Settanta ed ex molto amato dal pubblico, riappare nei radar del Palermo in qualità di rappresentante dei tifosi in virtù delle preferenze espresse dai soci di Amici Rosanero, soggetto ufficialmente riconosciuto dal club per la rappresentanza dell’azionariato popolare. «E’ un’emozione indescrivibile – ha ammesso – questa nomina è per me un motivo di orgoglio». Gli altri due componenti della innovativa Consulta di Indirizzo sono l’ex presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta, nominato a settembre come rappresentante del Comune dal sindaco Leoluca Orlando con il quale questa mattina il presidente Dario Mirri presenterà a Palazzo delle Aquile il progetto Palermo Polisportiva Virtuale, e l’avvocato Santi Magazzù (rappresentante della società rosanero). Per quanto riguarda la rappresentanza popolare all’interno dell’assemblea dei soci, inoltre, il direttivo di Amici Rosanero ha scelto il professore Carlo Amenta.