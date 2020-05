L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla dei calciatori “sospesi”, costretti a vivere nel limbo per 62 giorni. Un limbo che dura dal 30 giugno al 31 agosto, data in cui sarebbe terminata la stagione 2019-2020 e il nuovo limite temporale che la Figc si è data. In quei due mesi – scrive il quotidiano – potrebbe accadere di tutto: un calciatore che è stato già ceduto con un contratto preliminare affronta la sua nuova squadra oppure un calciatore che ha già firmato a gennaio per il suo nuovo club fino a settembre risulterà tesserato con il vecchio club.