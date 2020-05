L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della diatriba in corso tra la Lega e Sky. Sono pronte a partire le ingiunzioni per il pagamento della rata dei diritti tv. Le rate avrebbero dovuto essere saldate ai primi di maggio – scrive il quotidiano -. Sky rappresenta anche un ostacolo per il progetto del ministro Spadafora di trasmettere in chiaro la “Diretta gol”, come accaduto in Germania per le prime due giornate della ripresa.