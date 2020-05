L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla delle ultime in vista della ripresa della serie A. Il consiglio di Lega ieri ha parlato anche degli orari in cui saranno giocate le gare: i calciatori si erano detti contrari a scenderne in campo alle 16:30 di giugno e luglio. La Lega, visti gli obblighi televisivi, ha confermato però gli slot originariamente ideati, spostando di mezz’ora in avanti l’orologio: le squadre potrebbero dunque scendere in campo alle 17, alle 19:15 e alle 21:30.