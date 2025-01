Corriere dello Sport: “Pressing United, vertice per Dorgu. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Manchester United punta forte su Patrick Dorgu (20), talento danese del Lecce. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese ha in programma un incontro in Italia questa settimana per discutere del futuro del giovane esterno. Il Lecce valuta il giocatore oltre 30 milioni di euro, cifra importante per un talento che, in questa stagione, ha già collezionato tre gol e un assist.

CONFERME PER DELE ALLI

Tutto fatto per Dele Alli (28), che ha firmato un contratto con il Como fino al 2026, con opzione per un’ulteriore stagione. Cesc Fabregas, al sito ufficiale del club lombardo, ha dichiarato: «La sua esperienza e le sue qualità di leader saranno sicuramente utili alla squadra».

FUTURO INCERTO PER BALOTELLI

Il futuro di Mario Balotelli (34) appare sempre più incerto. Lo scarso utilizzo sotto la guida di Patrick Vieira (48) potrebbe spingere l’attaccante a cercare una nuova sistemazione. Tra le ipotesi, non è esclusa la rescissione del contratto.

TORINO E ATALANTA IN MOVIMENTO

Da Bergamo a Torino, il calciomercato entra nel vivo. L’Atalanta, dopo l’infortunio di Odilon Kossounou (24), valuta l’acquisto di un centrale e, secondo il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini (66) è anche alla ricerca di un rinforzo offensivo. Rayan Cherki (21) rimane un obiettivo, ma la concorrenza di club di Premier League, Spagna e Germania rende l’affare complicato.

Per quanto riguarda il Torino, si attende una decisione da parte di Cengiz Ünder (27), attratto dall’idea di tornare in Italia. Tuttavia, il suo alto ingaggio di 2,5 milioni di euro annui rappresenta un ostacolo. Intanto, proseguono i contatti con la Fiorentina per uno scambio tra Antonio Sanabria (28) e Christian Kouamé (27).