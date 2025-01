Corriere dello Sport: “Salernitana su Saric. Cosa chiede il Palermo”

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista Dario Saric (27) del Palermo è un obiettivo concreto per la Salernitana, che spera di rinforzare il reparto centrale in vista della volata salvezza. La trattativa non è semplice, ma resta aperta. Il Palermo chiede un prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre il club campano preferirebbe un prestito secco. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Cesena, ma la Salernitana potrebbe rilanciare per superare la concorrenza.

