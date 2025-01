Calzone: “Castori e Sirigu l’elogio dei veterani. Il punto di giornata in Serie B”

Sintesi perfetta di qualità, organizzazione tattica e motivazioni: quando c’è Fabrizio Castori di mezzo, il calcio si arricchisce di una variabile determinante, la capacità di giocarsela contro chiunque. Come evidenzia Tullio Calzone nel Corriere dello Sport, è questo il caso del SudTirol, che contro la corazzata Sassuolo di Grosso ha mostrato il suo volto più caparbio, nonostante la sconfitta finale.

UN SUDTIROL DI ORGOGLIO. La squadra allenata dal veterano Castori, fedele al suo calcio verticale e privo di fronzoli, ha saputo mettere in difficoltà la capolista emiliana con grinta e umiltà. Due volte in vantaggio e con tre gol segnati alla formazione più forte del campionato, i sudtirolesi hanno visto sfumare il sogno di un pareggio a causa delle indecisioni del portiere Poluzzi. Eppure, la mentalità e l’organizzazione tattica di Castori sono state un esempio di come affrontare avversari nettamente superiori.

SIRIGU, UN ALTRO VETERANO IN LUCE. Come sottolinea Calzone, un’altra bella dose di applausi è per Salvatore Sirigu, protagonista al “Barbera” con parate decisive su Candellone e Adorante. Chiamato in causa per l’infortunio di Desplanches, l’esperto portiere sardo ha rivissuto una seconda giovinezza, evitando a Dionisi un’altra gara in salita. Il suo contributo, unito al guizzo di Le Douaron – autore del 4º gol in 5 partite – ha permesso al Palermo di superare una Juve Stabia combattiva e conquistare la 5ª posizione in classifica.

IL QUADRO GENERALE. Nel frattempo, il Pisa ha strappato un punto prezioso al “Ceravolo” contro un Catanzaro a cui manca il contributo realizzativo di Iemmello, mentre lo Spezia di D’Angelo continua a inseguire con il baby fenomeno Pio Esposito, nuovo capocannoniere cadetto. Calzone non manca di evidenziare la fortuna di Inzaghi, che si trova a sfruttare lo scontro diretto tra le altre contendenti per la promozione diretta, consolidando la propria posizione.