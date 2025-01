Corriere dello Sport: “Palermo-Juve Stabia 1-0. Le pagelle”

Strappata con i denti, costruita e protetta dalle parate del 38enne Sirigu, e portata a casa con estrema sofferenza: la vittoria del Palermo contro una coraggiosa Juve Stabia è di quelle “sporche” ma dal peso enorme. Come evidenziato da Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, questo successo consente ai rosanero di risalire al 5° posto in classifica, centrare finalmente due vittorie consecutive e mostrare una sensazione di maggiore coesione grazie al nuovo modulo di gioco.

LA PARTITA. Con una Juve Stabia intraprendente e senza timori, il match è stato bloccato tatticamente per lunghi tratti. “Piscopo e Gomes si sono praticamente annullati a vicenda”, sottolinea Vannini, lasciando poco spazio alla linearità di entrambe le squadre. Tuttavia, è bastato un episodio per decidere l’incontro: un tiro di Vasic respinto centralmente da Thiam ha permesso a Le Douaron (al suo 4° gol in 5 gare) di ribadire in rete al 22′ della ripresa.

LE PAGELLE. Nelle valutazioni di Vannini, Sirigu spicca con un 7 pieno grazie alle sue parate decisive su Candellone e Adorante. Altre note positive sono Baniya e Ceccaroni (7), mentre Le Douaron (6,5) e Vasic (6,5) si confermano determinanti. Meno brillante la prestazione di Brunori e Segre (entrambi 5,5), mentre Lund e Nikolaou non sono andati oltre il 5,5. Dalla panchina, Dionisi si guadagna un 6 per la gestione del match.

Dall’altra parte, nella Juve Stabia, Fortini (7) è stato il migliore in campo prima dell’infortunio, con Adorante (6,5) e Buglio (6,5) che si sono distinti. Meno convincenti Pierobon e Candellone (entrambi 5,5). Pagliuca, costretto a seguire dalla tribuna stampa, può comunque essere soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, valutata complessivamente con un 6.

IL CONTESTO. Con 17.606 spettatori al Barbera, il Palermo ha trovato una vittoria di sofferenza, difendendo il vantaggio con grinta fino all’ultimo secondo. “Il finale è stato convulso, ma Sirigu e Saric hanno saputo blindare il risultato”, evidenzia Vannini, lasciando i campani a secco dopo 7 gare consecutive a segno.

PALERMO (3-5-2): Sirigu 7; Baniya 7 Nikolaou 5,5 Ceccaroni 7; Pierozzi 6 (44′ st Diakitè sv) Segre 5,5 (17′ st Vasic 6,5) Gomes 6 Ranocchia 6 (35′ st Saric 6,5) Lund 5,5; Brunori 5,5 (35′ st Verre 6) Le Douaron 6,5 (35′ st Henry 5,5). A disp.: Desplanches, Di Francesco, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Blin, Peda. All.: Dionisi 6.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam 5,5; Folino 6 Varnier 6 Bellich 6; Fortini 7 (35′ st Morachioli 6) Pierobon 5,5 (1′ st Meli 6) Buglio 6,5 (31′ st Leone 6) Rocchetti 5,5 (31′ st Sgarbi 5,5); Piscopo 5,5 (12′ st Maistro 6); Adorante 6,5 Candellone 5,5. A disp.: Matosevic, Signorini, Quaranta, Ruggero, Baldi, Floriani Mussolini, Mosti. All.: Tarantino (Pagliuca squal.) 6.

ARBITRO: Massimi di Termoli, 6.

Guardalinee: Passeri-Regattieri.

Quarto uomo: Iannello.

Var: Baroni. Avar: Marcenaro.

MARCATORE: 22′ st Le Douaron (P)

Ammoniti: Piscopo (J), Pierobon (J), Lund (P), Candellone (J), Gomes (P).

NOTE: Spettatori 17.606, biglietti 3.926, abbonati 13.680. Ang.: 7-5 per la Juve Stabia. Rec.: pt 2′, st 5′.