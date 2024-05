Corriere dello Sport: “Playout di serie C, oggi le gare di andata. Sfida tra ex Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui playout di serie C e le gare in programma oggi.

Quattro posti. Quelli che valgono la salvezza ai playout al via oggi con le gare di andata: li disputano 8 squadre e ognuna insegue un risultato importante per avvicinarsi al traguardo aspettando il ritorno di domenica 19 maggio. Sulla base delle rispettive posizioni di classifica cominciano fra le mura amiche Fiorenzuola, Recanatese, Monterosi e Virtus Francavilla, alle quali serve almeno una vittoria per sperare, mentre avranno la 2ª sfida in casa Novara, Vis Pesaro, Potenza e Monopoli, che conservano la C con 2 pari.

FIORENZUOLA-NOVARA. Arbitro Cavaliere di Paola (Piazzini-Landoni/Cherchi; Var: Paterna; Avar: Paganessi). In campionato il Novara ha vinto entrambi i confronti diretti: 2-1 il 22 dicembre al “Velodromo Pavesi” e 2-0 il 28 aprile al “Piola”. Per gli emiliani di Luca Tabbiani tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro turni davanti al proprio pubblico. Con due successi e un pari i piemontesi di Giacomo Gattuso sono invece imbattuti da tre giornate.

RECANATESE-VIS PESARO. Arbitro Crezzini di Siena (Regattieri-Pressato/Zanotti; Var: Gariglio; Avar: Di Martino). Una vittoria per parte nei due derby marchigiani di campionato, stesso risultato, 1-0, ricordando il successo della Vis Pesaro al “Benelli” il 22 ottobre e quello della Recanatese al “Tubaldi” il 24 febbraio. Proprio contro la Vis Pesaro è arrivata la prima vittoria per Giacomo Filippi alla guida della Recanatese dove il tecnico siciliano ha debuttato alla ventisettesima giornata mantenendo l’imbattibilità casalinga con tredici punti in cinque gare. Sarà la quinta presenza stagionale per l’allenatore Roberto Stellone con la Vis Pesaro, proveniente dal successo interno dello scorso 28 aprile, 2-1, contro la Juventus Next Gen.

MONTEROSI-POTENZA. A Teramo: arbitro Bordin di Bassano (Monaco-Parisi/Lovison; Var: Camplone; Avar: Muto). In campionato vittoria del Potenza al “Viviani”, 1-0 il 30 settembre, e pari al “Bonolis” di Teramo, 1-1 il 10 febbraio, giorno dell’esordio per il tecnico Cristiano Scazzola con il Monterosi imbattuto da dieci gare sul campo abruzzese. Saranno circa novecento i sostenitori al seguito della squadra lucana di Pietro De Giorgio.

V. FRANCAVILLA-MONOPOLI. Arbitro Scatena di Avezzano (Bianchini-Tempestilli/Mastrodomenico; Var: Massimi; Avar: Di Vuolo). Attesa per il derby pugliese: in campionato successo del Monopoli, 3-0 il 20 ottobre al “Veneziani”, e pari, senza gol, il 24 febbraio a Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla l’imbattibilità delle ultime otto gare interne di cui sei con l’allenatore Alberto Villa. Ha conquistato 5 risultati utili nelle 6 trasferte più recenti il Monopoli del tecnico Roberto Taurino, ex di turno, dalla 20ª sulla panchina dei biancoverdi con 23 punti in 19 gare.