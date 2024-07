Corriere dello Sport: “Pittarello verso Catanzaro. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Manca solo il sigillo dell’ufficialità per l’arrivo in prestito dalla Roma (con riscatto e controriscatto) del centrocampista centrale con propensione offensiva Riccardo Pagano (19), una manciata di presenze tra serie A ed Europa League e tanta voglia di mettersi in mostra in un torneo professionistico con maggiore continuità, dopo aver fatto bene nelle giovanili. Ma le attenzioni di mister Caserta, ormai al lavoro da una decina di giorni ora in altura a Morgex in Val d’Aosta, sono per gli attaccanti, col ds Polito impegnato su diversi fronti di trattativa. Quella più avanzata è per arrivare alla punta centrale del Cittadella, Filippo Pittarello (27). Per la difesa del Sassuolo spunta il difensore Lorenzo Lucchesi (21), rientrato dalla Ternana alla Fiorentina che è pronta a cederlo nuovamente in prestito. Dialogo ai margini dell’allenamento tra l’ad Giovanni Carnevali con il difensore Ruan Tressoldi (25), che vorrebbe tornare in Brasile, e del ds Francesco Palmieri con l’attaccante Armand Laurienté (25) che vuole giocare in Serie A. Ceduto dai neroverdi alla Dinamo Bucarest il centrocampista Andrei Marginean (23), rientrato dalla Ternana e girato in prestito con diritto di riscatto per la società romena che dagli emiliani ha già preso l’attaccante Adrian Caragea (18).

CESENA. Il Cesena ufficializza oggi il difensore centrale Marco Curto (25) dal Como, con la formula del prestito e opzione di riscatto. In dirittura d’arrivo l’ingaggio dell’esterno destro Joseph Ceesay (26) dal Malmö campione di Svezia in carica. Per il centrocampo idea Georgi Tunjov (23) del Pescara e nazionale estone dopo le complicazioni sorte per avere Mattia Maita (29) del Bari che il tecnico Michele Mignani vorrebbe fortemente avendolo allenato in Puglia. Ceduti in prestito in C il terzino sinistro Diego Rossi (19) all’Arzignano Valchiampo, l’esterno difensivo mancino Antonio David (20) al Gubbio e l’attaccante Alessandro Giovannini (19) al Pineto.

REGGIANA. Alla Reggiana il difensore centrale francese Yannis Nahounou (19), ingaggiato dall’Ogc Nizza con un contratto fino al 2026 e opzione per un’ulteriore stagione, è il 7° arrivo dopo Meroni, Maggio, Brekalo, Urso, Sersanti e Stramaccioni, a fronte di 12 partenze (Bianco, Romagna, Mercandalli, Szyminski, Pieragnolo, Pajac, Portanova, Melegoni, Antiste e Crnigoj, Varela). Pressing sulla Fiorentina per il prestito dell’attaccante Filippo Distefano (20) e del centrocampista Lorenzo Amatucci (20), entrambi rientrati alla base viola dalla Ternana.