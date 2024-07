Akragas, UFFICIALE: preso l’ex Palermo Lo Faso

L’Akragas ha messo a segno un nuovo colpo di mercato con l’ingaggio di Simone Lo Faso, ex Palermo e Fiorentina. L’indizio arriva dai social, dove la società agrigentina ha dato qualche anticipazione. Lo scorso anno Lo Faso ha giocato per il Siracusa, ma ora si unisce alla società guidata dal presidente Deni, portando con sé la sua esperienza e il suo talento per rafforzare la squadra.

Ecco il comunicato:

“UN COLPACCIO SENSAZIONALE: INGAGGIATO IL FUORICLASSE SIMONE LO FASO. Sensazionale colpo di mercato dell’Akragas del Presidente Carmelo Callari e del Patron Giuseppe Deni. La Società biancoazzurra regala ai tifosi del Gigante un vero fuoriclasse. E’ un giocatore dell’Akragas, Simone Lo Faso, esterno offensivo classe ’98, uno dei più forti calciatori della Serie D, con alle spalle una carriera strepitosa. La trattativa, lunga e complessa, è stata conclusa positivamente questa notte dal nostro direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Lo Faso ha giocato in Serie A, debuttando con la maglia del Palermo, la sua città. A lanciarlo nel massimo campionato italiano è stato l’allenatore rosanero dell’epoca Roberto De Zerbi che definì Simone “Il talento più puro mai allenato in carriera”. Le sue principali caratteristiche sono la rapidità e il dribbling. E’ un “fantasista” puro, soprannominato “il ballerino” per via delle eleganti movenze sul prato verde. Da giovane ha indossato le maglie della varie Under azzurre. All’età di 13 anni il passaggio al Siena, uno dei migliori settori giovanili italiani. Poi il rientro al Palermo e il debutto in Serie A a 18 anni con la maglia rosanero contro il Milan. Simone Lo Faso è successivamente ingaggiato dalla Fiorentina dove però la sua carriera si ferma improvvisamente a causa di un brutto infortunio. Poi torna al Palermo e nel 2019 firma per il Lecce in Serie A. Lo Faso gioca nel Cesena in Serie C e successivamente è tesserato dalla Pistoiese, sempre in terza Serie. Passa poi alla Folgore Caratese in Serie D contribuendo all’approdo ai playoff dei brianzoli, firmando gol e assist. Veste successivamente la maglia del Livorno per poi rientrare in Sicilia per giocare con l’ambizioso Siracusa. La Società biancoazzurra accoglie con un caloroso benvenuto il nuovo Gigante Lo Faso e preannuncia altri straordinari colpi di calciomercato”.