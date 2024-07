Corriere dello Sport: “Como, anche Arthur. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

L’Empoli ha ufficializzato il ritorno di Mattia Viti (22), con formula del prestito e diritto di riscatto. Il giovane difensore è rientrato quindi in Toscana dopo la sua cessione storica al Nizza e il prestito al Sassuolo terminato, però, con la retrocessione del club neroverde. Ora si attende la comunicazione per l’arrivo di Lorenzo Colombo (22), con cui è stato trovato un accordo nei giorni scorsi sempre per il prestito. Il suo arrivo è fortemente voluto dal tecnico Roberto D’Aversa (48).

È pronto anche il comunicato del Como per Raphael Varane (31), svincolato dopo lo United, e in parola con i lariani per un biennale con opzione per un’altra stagione. I legali delle parti hanno lavorato a lungo alla stesura di tutti gli accordi e, proprio ieri mattina, hanno dato l’ok alla firma dei documenti. Dopo Andrea Belotti (30), Alberto Dossena (25), Alberto Moreno (32), Pepe Reina (41) e Pau Lopez (29), gli azzurri in ogni caso non si fermano e già da qualche giorno restano al lavoro per un altro, sensazionale, colpo: Arthur Melo (27) della Juventus. Cesc Fabregas (37) vuole infatti un centrocampista brevilineo, come Stefano Sensi (28). Ma siccome sull’ex Inter è ripiombato anche il Monza e l’operazione si è complicata, a Como hanno deciso di approfondire le cifre per il brasiliano. Parliamo ovviamente di un’operazione difficile e dai costi elevati, che necessita di tempo per entrare nel vivo e per trovare la giusta formula. Ma a Como ci provano, con la consapevolezza che solo a certe condizioni, e ovviamente con il grande contributo della Juventus chiamata a coprire oltre il 50% dello stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione, i discorsi potranno essere ripresi.

VERTICE. Il Cagliari intanto non cambia priorità e resta focalizzato sul ritorno di Gianluca Gaetano (24). L’obiettivo dei sardi è riportare il calciatore in Sardegna a titolo definitivo e l’ultimo vertice avvenuto tra le parti è servito per affinare la strategia e capire come soddisfare le intenzioni del Napoli. Il Lecce è invece concentrato su Phil Neumann (27) per il post Marin Pongracic (26) e sul ritorno in A di Dennis Praet (30) a zero. Quest’ultimo ha richieste anche dall’estero, in particolare dall’Anderlecht, ma i giallorossi continuano a lavorarci con la speranza di abbassare le pretese economiche.

Il Genoa cerca ancora l’erede di Josep Martinez (26) e, dopo i contatti con Dominik Kotarski (24) e Leo Roman (24), ha effettuato un nuovo sondaggio per Pierluigi Gollini (29) dell’Atalanta.

MALDINI BIS. Passiamo al Verona, che ieri ha chiuso per Dailon Rocha Livramento (23). Il centravanti capoverdiano è stato pagato poco meno di 1 milione di euro e arriva dal club MVV Maastricht della Serie B olandese. Infine, l’Udinese attende ancora una risposta da Alexis Sanchez (35) che potrebbe arrivare in questi giorni. I friulani sentono di aver fatto un grande sforzo per provare a far sognare i tifosi, che sperano nel ritorno del cileno. Chiusura sul Monza, i brianzoli non cambiano obiettivi e tra i pensieri di Adriano Galliani c’è sempre Daniel Maldini (22), oltre ovviamente a Stefano Sensi (28).