Corriere dello Sport: “Guardiola vuole Donnarumma: City pronto. Tutte le trattative di mercato all’estero”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative di mercato all’estero.

Gianluigi Donnarumma (25) alla corte di Pep Guardiola. Il Manchester City avrebbe individuato proprio nel numero uno della Nazionale italiana l’ideale sostituto di Ederson (30), ormai a un passo dal trasferimento ai sauditi dell’Al-Ittihad, che avrebbero messo sul piatto 60 milioni per il cartellino del portiere brasiliano. Si tratterebbe del secondo colpo di questa estate per i campioni d’Inghilterra, che al momento hanno accolto solo l’esterno offensivo Savinho (20), reduce dalla strepitosa stagione al Girona. Dopo aver ventilato la possibilità di una promozione definitiva di Stefan Ortega (31) al ruolo di titolare, Guardiola si sarebbe convinto a puntare su un estremo difensore top per tornare a dare l’assalto a tutti i titoli. L’idea di un’esperienza in Premier non dispiacerebbe affatto all’ex Milan, che nel 2021 era arrivato da svincolato al Psg, che da parte sua ha appena acquistato il rampante Matvey Safonov (25) dal Krasnodar, per 20 milioni, e può contare anche sull’ex canterano del Barça, Arnau Tenas (23), molto gradito a Luis Enrique.

MONCHI SU JOAO FELIX. E a proposito di portieri, si prospetta un futuro in Premier anche per Filip Jorgensen (22) del Villarreal, entrato nel mirino del Chelsea. Nel frattempo, l’Aston Villa ha ufficializzato l’acquisto dall’Everton di Amadou Onana (22), che si lega al nuovo club fino al 2029. 60 milioni per i Toffees. Il mercato dei Villans non si chiude qui. Lo scatenato Monchi, infatti, ora avrebbe puntato Joao Felix (24), che dopo le esperienze in prestito al Chelsea e al Barça, mira a un rilancio definitivo che passa per un adios all’Atletico Madrid, a cui sarebbe legato fino al giugno del 2029.

VALZER ATTACCANTI. In attesa di definire il futuro del richiestissimo Dani Olmo (26), il Lipsia avrebbe messo nel mirino il figlio d’arte F rancisco Conceiçao (21). I tedeschi avrebbero già presentato al Porto un’offerta di 26 milioni, più 8 in variabili. In Spagna, intanto, Robin Le Normand (27) avrebbe confermato alla Real Sociedad la sua intenzione di accettare la proposta dell’Atletico. Si chiude, in tempi brevi, per 30 milioni. Imminente anche l’arrivo di Youssef En-Nesyri al Fenerbahçe di Mourinho. Si parla di 20 milioni più variabili. Il Siviglia avrebbe individuato in Sardar Azmoun (29), tornato al Bayer Leverkusen dopo il prestito alla Roma, l’ideale erede del marocchino. Già ufficiale, infine, il passaggio di Borja Iglesias (31) dal Betis al Celta