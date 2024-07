Gazzetta dello Sport: “Serie B In porta cambia tutto. Duello Bari-Pisa per Radunovic. Catanzaro e Spezia, che doppiette!”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui portieri che in questa finestra di mercato hanno cambiato squadra attraverso un articolo a firma Nicola Binda.

Il Ruolo del Portiere nel Mercato di Serie B: Conferme e Novità

Il ruolo del portiere sta registrando parecchie novità in questo complicato mercato di Serie B. Poche sono le conferme, tante le novità, e almeno due squadre devono ancora risolvere il problema di trovare un titolare affidabile. Negli ultimi anni, il portiere è diventato fondamentale non solo per difendere ma anche per la costruzione del gioco.

Le Conferme

Iniziamo, in ordine alfabetico, dalle squadre che non hanno cambiato portiere. Il Brescia ha rinnovato la fiducia al suo trio: Lezzerini titolare, Avella (arrivato a gennaio e riscattato) e Andrenacci. La Carrarese ha rinnovato il prestito di Bleve dal Lecce dopo la promozione, idem il Cesena che ha tenuto l’esperto Pisseri, oltre ai giovani Siano e Klinsmann (il figlio di Jurgen). Al Cittadella c’è ancora Kastrati (reduce dall’Europeo con l’Albania) insieme a Maniero, mentre a Frosinone, dopo la partenza di Turati, è stato promosso titolare Cerofolini con l’esperto Frattali alle spalle. Il Südtirol continua con il 36enne Poluzzi (l’alternativa è Drago).

Le Novità

Due club hanno rivoluzionato completamente il reparto portieri. Al Catanzaro è arrivato Pigliacelli dal Palermo (titolare) insieme a Dini (in cambio di Sala) dal Crotone, pronto a scavalcarlo nella gerarchia. Più equilibrato il dualismo dello Spezia, dove sono arrivati Bertinato dal Venezia (9 presenze nella squadra salita in A) e Sarr dalla Cremonese (in campo nelle prime 12 gare prima dell’infortunio). Chi giocherà?

La Cremonese ha tenuto Jungdal e Saro (due dei tre utilizzati la stagione scorsa) ma ha scelto Fulignati dal Catanzaro come titolare. Il Palermo ha riportato in Italia la garanzia Alfred Gomis, pur sapendo di avere un Desplanches che scalpita. Dalla galassia City Group è giunto anche il 2005 Di Bartolo (ex Udinese, era al Lommel in Belgio).

Ritorni e Scambi

La fine dei prestiti ha sistemato tre situazioni. Alla Salernitana è rientrato Sepe dalla Lazio, con l’esperto Fiorillo in panchina. Alla Sampdoria è tornato Audero (dall’Inter), una delle principali fonti di introiti per il club, la cui permanenza a Genova non è scontata. Al Sassuolo si rivede Turati, che dopo la retrocessione del Frosinone avrebbe voluto restare in A, ma per ora il mercato non gli porta soddisfazioni: la concorrenza con Consigli potrebbe mettere a rischio anche il posto da titolare.

Cambiamenti nei Secondi Portieri

Quattro club hanno confermato i titolari ma cambiato il secondo portiere. A Cosenza, alle spalle di Micai (salvo evoluzioni di mercato), è arrivato Baldi dal Giugliano. Per il Mantova, insieme al veterano Festa, lavora il giovane Botti, giunto dall’Arzignano. Il Modena ha preso come rincalzo di Gagno la promessa Sassi dell’Atalanta (la stagione scorsa era alla Pro Vercelli). Alla Reggiana, dietro alla certezza Bardi e al giovane Sposito, è stato riscattato Motta (dalla Juventus), che comunque era già a Reggio in prestito.

Situazioni Ancora Aperte

Ci sono due porte importanti ancora in cerca di un titolare: Bari e Pisa, che stanno battendo la stessa pista che porta a Cagliari per Radunovic. Il club toscano sembra in vantaggio, ma ieri sera c’è stato un rilancio pugliese, dando vita a un vero testa a testa. A Bari, per il momento, c’è solo Pissardo (determinante per la salvezza), visto che Brenno è stato rispedito in Brasile, mentre a Pisa c’è ancora la bandiera Nicolas, che comunque è in uscita. Non è detto che, se Radunovic dovesse chiudere con il Pisa, Nicolas non possa diventare l’uomo giusto per il Bari. GaInfine, la Juve Stabia ha già preso Matosevic dalla Triestina, ma potrebbe ancora arrivare un nuovo titolare nel caso in cui dovesse partire uno tra Esposito e Signorini.