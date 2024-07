Gazzetta dello Sport: “Palermo, è fatta per Pierozzi. Reggiana, occhi su Fiordilino. Le trattative del giorno in Serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Può esserci un’altra stagione in B sul cammino di Tommaso Barbieri, ambito comunque anche dal Verona: l’esterno ex Pisa (appena riscattato dalla Juventus), nel caso in cui non dovesse approdare all’Hellas, è corteggiato dalla Cremonese, che intanto potrebbe separarsi da Vazquez tentato dal ritorno in Argentina. Fatta per un altro esterno, Niccolò Pierozzi, al Palermo dalla Fiorentina: era alla Salernitana, che ieri ha accolto Dalmonte (Vicenza). Capitolo attaccanti: è la giornata dell’arrivo di Novakovich (Venezia, era al Lecco) nel ritiro del Bari – per lo statunitense definito il prestito – mentre il Frosinone aspetta Ambrosino (Napoli, era al Catanzaro) e intanto segue il terzino polacco Fila (Strasburgo).

La Reggiana insiste con la Fiorentina per Amatucci e Distefano (entrambi erano a Terni), oltre a sondare Fiordilino (Venezia), ex Feralpisalò come Kourfalidis (Cagliari) che piace al Cosenza. Tentativo concreto del Cittadella per Achik (Bari). In Serie C, tra le varie operazioni, meritano una segnalazione il Novara che prende Morosini (Carrarese), Guiu (Pergolettese) che passa all’Entella e Bifulco (Taranto) che va al Trapani.