Corriere dello Sport: “I rosanero interessati a Brekalo. Palermo c’è Pierozzi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo.

Fine della telenovela. L’operazione Niccolò Pierozzi (22), che nei giorni scorsi era entrata in una fase di stallo, si è sbloccata. C’era già un’intesa tra il Palermo e il terzino destro in uscita dalla Fiorentina e adesso è arrivato anche l’accordo tra le società. Pierozzi si trasferirà in Sicilia a titolo definitivo. I viola, che inizialmente chiedevano più di 3 milioni, incasseranno circa un milione ma avranno il 50 per cento in caso di futura rivendita.

E a proposito di club gigliato, anche Lorenzo Lucchesi (21) avrebbe attirato l’attenzione della società targata City Group. Sulle tracce del centrale difensivo, nella scorsa stagione in prestito alla Ternana, anche Venezia e Sassuolo. Zoom, in difesa, sui centrali: un’uscita (tra Graves e Nedelcearu, finiti nel mirino della Salernitana, è più probabile che sia il rumeno a fare le valigie) può favorire altri movimenti in entrata. Ancora calda la pista Federico Ceccherini (32) di proprietà del Verona.

E come dimostra il colpo in prospettiva Valentin Gomez (21) per il 2026, anche il Sudamerica è un serbatoio da cui potere pescare. Piace Guzman Rodriguez (24), uruguaiano (con passaporto italiano) del Penarol. Preso, intanto, Alexis Blin (27) dal Lecce. E Luca Mazzitelli (28) del Frosinone, a proposito di centrocampisti, non è scomparso dai radar. Probabile anche un rinforzo nel ruolo di esterno offensivo. Sondato Josip Brekalo (26), croato tornato alla Fiorentina dopo i 6 mesi in prestito all’Hajduk Spalato.