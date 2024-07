Lecce, Liguori: «Auguro a Blin le migliori fortune, perdiamo un elemento che ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale»

Il vicepresidente del Lecce, Corrado Liguori, ha recentemente concesso un’intervista esclusiva ad Antenna Sud, trattando temi importanti come abbonamenti e calciomercato. Durante l’intervista, Liguori ha voluto rassicurare i tifosi, annunciando il suo imminente ritorno nel ritiro austriaco della squadra: «Domani finalmente raggiungo la squadra in ritiro, il Lecce mi sta mancando tantissimo e quindi poterli riabbracciare sarà bellissimo».

Abbonamenti e Unione del Gruppo

Liguori ha espresso grande soddisfazione per il successo della campagna abbonamenti: «Siamo vicini ai 20.000 abbonamenti, poco più di 1000 dal nostro record assoluto dello scorso campionato. Superare quello dei cugini baresi non cambia l’enorme lavoro che la nostra società sta facendo per creare un legame sempre più forte col territorio»

Calciomercato e Partenze

Riguardo al calciomercato, Liguori ha parlato della cessione di Blin al Palermo , elogiando il suo contributo alla squadra: «Perdiamo sicuramente un elemento che negli ultimi ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale nei progetti tecnici onorando la maglia e poi la fascia; a lui auguro ovviamente le migliore fortune per il proseguo della sua carriera. Per quanto concerne il mercato, le risposte le possono dare solamente Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera che come sempre stanno facendo un lavoro pazzesco. La filosofia della nostra area tecnica è chiara, prendere giovani di prospettiva e valorizzarli, basti vedere infatti le operazioni Hjulmand o Pongracic. Sicuramente, l’intenzione è quella di avere due pedine per ruolo».

Progetti e Obiettivi Futuri

Il vicepresidente ha delineato gli obiettivi concreti del Lecce, tra cui il restauro dello stadio e la costruzione di un nuovo impianto sportivo: «Il restauro del nostro stadio è cosa già nota e che vedrà a breve il suo via; lo stesso dicasi per quanto concerne l’impianto sportivo». Ha inoltre enfatizzato l’importanza del record di abbonamenti come testimonianza del legame con i tifosi e l’obiettivo di mantenere la squadra in Serie A: «Vogliamo salvarci per la terza volta di fila. Questo è un territorio che merita la Serie A, merita continuità nel massimo campionato e tutti insieme possiamo realizzare questo meraviglioso appuntamento con la storia».