Corriere dello Sport: “Pescara a Baldini. Vuole quattro ex Palermo per vincere la serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla C e in particolar modo sul Pescara che riparte da Baldini.

Per l’Avellino si apre la settimana che porterà all’ufficialità dell’acquisto del centrocampista Galo Capomaggio (27) del Cerignola. Ma sull’argentino continua il pressing del Catania che potrebbe portare a clamorosi risvolti. Non certo a un’asta a cui il dt Perinetti non intende peraltro partecipare. I pugliesi mostrano interesse per Christian Acella (22), mediano di proprietà della Cremonese. Non si sblocca la trattativa con l’esterno sinistro Filippo Costa (29), che il Vicenza ha negato all’Avellino ritenendolo incedibile. Un attaccante dall’Eccellenza per la Casertana, che ha definito l’ingaggio di Francesco Iuliano (20) dall’Audax Cervinara. I campani hanno proposto il prolungamento del contratto agli attaccanti Mirko Carretta (33) e Adriano Montalto (36). Il terzino Stefano Esempio (25) potrebbe firmare il rinnovo con la Turris, dopo l’interesse del Taranto, che intanto ha preso il portiere Matteo Soncin (23), da quattro anni alla Pergolettese, punta a riprendere il difensore Mirko Miceli (33) dalla Turris e lavora alle riconferme del terzino Alessio Luciani (34) e dell’esterno offensivo Francesco Orlando (27). Interesse del Potenza per i centrocampisti Alberto De Francesco (30) del Sorrento e Romeo Bertani (25), nell’ultima stagione al Corticella in Serie D.

CROTONE IN AZIONE. Il Crotone ha riscattato l’esterno Dimitar Kostadinov (25) dal Semptemveri Sofia, dopo averlo avuto nella seconda parte della scorsa stagione. Rallenta la trattativa per il passaggio dell’esterno offensivo Alessio Tribuzzi (26) all’Avellino. Il calciatore ha già trovato l’accordo per un triennale, ma l’offerta formulata dalla società campana è ritenuta insufficiente dal Crotone che non vuole il centrocampista Sonny D’Angelo (29) come parziale contropartita tecnica.

PERUGIA TRA I PALI. Il portiere fatto in casa, Luca Moro (20 anni) sarà tra i convocati del Perugia per il ritiro fissato per il 14 luglio a Bagno di Romagna. Il ragazzo perugino si è comportato bene nei due prestiti in serie D (Paganese prima, Piacenza poi) e quindi si giocherà il posto, anche se il ds Giugliarelli sta cercando un altro estremo difensore. Tra i convocati il difensore centrale Noah Lewis (23), olandese, il centrocampista Emanuele Torrasi (25) e gli attaccanti Federico Vazquez (31), argentino, e Youssouph Sylla (26), senegalese. Ufficiale il prolungamento del contratto con la Ternana di Kees de Boer (24), centrocampista olandese già visto all’opera nella passata stagione. Andrea Silipo (23), appena svincolato dal Monterosi, è un obiettivo che piace per sistemare le corsie esterne d’attacco. Oggi Niccolò Corrado (24) firma a Brescia: triennale a 150mila euro lordi a stagione.

Ora bisogna correre. Il Pescara di Daniele Sebastiani a una settimana dal via del ritiro pre campionato è ancora una incompiuta. Dopo il congelamento della trattativa con Rosettano Navarra (ma come confermato da entrambe le parti si continuerà a trattare), si riparte con la volontà di fare bene, e meglio delle ultime tre stagioni in cui il team abruzzese non ha mai lottato per il primo posto. ARRIVA OGGI BALDINI. Oggi arriverà l’ufficializzazione del nuovo allenatore che come noto sarà Silvio Baldini. Al 65 enne tecnico di Massa il compito di riaccendere l’entusiasmo della piazza. Per farlo ci sarà un solo modo. Giocare un campionato da protagonisti. E d’altronde se ti chiami Pescara devi puntare al massimo. Dimenticare la passata stagione in cui sulla panchina biancazzurra si sono avvicendati nell’ordine Zeman, Bucaro e Cascione con risultati non entusiasmanti. Questo l’obiettivo. Dopo aver resettto l’ultimo torneo bisogna stringere i tempi visto che le trattative societarie hanno rallentato il lavoro in ottica mercato anche se il direttore sportivo Daniele Delli Carri nelle ultime settimane non è stato certo a guardare, bloccando qualche giorno fa proprio Silvio Baldini che arriva a Pescara con qualche mese di ritardo. Dopo i problemi di salute di Zeman, infatti il Pescara aveva pensato proprio a lui per sostituire il boemo, ma il Crotone riuscì a contattare prima il trainer toscano. Ora invece è tutto fatto e oggi arriverà l’annuncio ufficiale. Silvio Baldini arriverà in città nel week end.

SQUADRA A PALENA. Tra sabato 13 luglio e lunedì 15, quando la squadra raggiungerà Palena per svolgere il ritiro, ci sarà la presentazione ufficiale. In queste ore Baldini sta dando già le prime indicazioni a Delli Carri per il mercato. Piace il centrocampista Jacopo Dall’Oglio che è stato con Baldini nella stagione 2022 a Palermo. Dall’Oglio è dato in uscita dall’Avellino. Tre gli altri nomi nella lista del nuovo Pescara targato Silvio Baldini. Gli abruzzesi avrebbero messo nel mirino il centrocampista Samuele Damiani (26), rientrato al Palermo dopo la stagione in prestito alla Juventus Next Gen, il difensore Ivan Marconi (34), appena svincolato proprio dal Palermo dopo quattro stagioni e una promozione in B, e l’esterno sinistro Nicola Valente (33), approdato lo scorso febbraio al Padova. Tutti e tre sono stati allenati dal tecnico toscano durante la sua esperienza in rosanero.