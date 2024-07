Ti mandiamo in prestito al Torino e poi torni a fare il titolare: Ibrahimovic lo lascia andare con una promessa | Ciao ciao Milan

Il mercato del Milan sta attraversando una fase interlocutoria. Il club rossonero intanto sta pensando di cedere qualche esubero in rosa

Una campagna acquisti che deve ancora decollare. Il Milan rispetto alle storiche rivali di sempre, Inter e Juventus, appare in netto ritardo nelle operazioni in entrata. Mentre nerazzurri e bianconeri hanno già messo a segno dei colpi di spessore, il Diavolo è ancora fermo al palo.

La trattativa per portare Joshua Zirkzee alla corte di Paulo Fonseca è ancora in stand by a causa delle altissime commissioni richieste dai procuratori del centravanti olandese. Per il resto si attende una risposta dal Tottenham per Emerson Royal mentre sono in corso i contatti con il Monaco per Fofana.

Il piano dei dirigenti sembra comunque prendere forma: a Paulo Fonseca verrà consegnata una rosa competitiva rinforzata da almeno tre elementi di spessore: un terzino, un centrocampista e un attaccante di alto livello.

Zlatan Ibrahimovic insieme al direttore sportivo Moncada sta nel frattempo cercando di piazzare qualche elemento che non rientra nei piani del Milan per la prossima stagione. Un lavoro non facile ma che proprio nelle ultime ore sembra aver dato i suoi primi frutti.

Milan, ormai è fatta: la cessione è stata definita

Sembra ormai definita la cessione del ventiseienne portiere colombiano Devis Vasquez che dopo una stagione trascorsa ad Ascoli è destinato a lasciare Milanello. Questa volta per l’ex estremo difensore del Guaranì si è concretizzata un’opzione più prestigiosa.

Vasquez sta per essere annunciato come un nuovo portiere del Torino: il numero uno colombiano andrà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Vasquez era in trattativa con lo Spezia, ma l’inserimento di un club di Serie A ha convinto il giocatore a mollare le aquile bianconere.

Milan, addio a Vasquez: cosa succederà a giugno

Resta da capire cosa succederà a giugno al termine della stagione. Vasquez ha due opzioni davanti a sé: restare a Torino e sfidare apertamente Milinkovic-Savic per il ruolo di titolare oppure tornare al Milan nella speranza di godere di maggiore considerazione.

Intanto aumentano dubbi e perplessità tra i tifosi del Milan: i sostenitori rossoneri assistono per ora ai colpi di mercato messi a segno dalle rivali senza un’apprezzabile reazione da parte dei dirigenti di Via Aldo Rossi. Il Milan deve battere un colpo.