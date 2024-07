Corriere dello Sport: “Palermo spinta a destra. C’è Pierozzi, a sinistra Carissoni? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e su Pierozzi e Casr

Rinforzo sulla fascia destra, in difesa, per il Palermo. E’ fatta per Niccolò Pierozzi (22), in arrivo dalla Fiorentina. Il terzino classe 2001, che non ha trovato con i viola l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, si trasferirà in Sicilia a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro. E, salvo novità, si legherà alla società targata City Group fino al 2028. Sulle sue tracce c’erano anche diverse squadre di A e in B il Pisa di Inzaghi, suo grande estimatore, ma il Palermo ha battuto la concorrenza ed effettuato lo sprint decisivo.

SPINTA A DESTRA. Dopo l’ufficialità del portiere Alfred Gomis (30) e in attesa di accogliere anche il difensore centrale Dimitris Nikolaou (25), i rosanero centrano dunque un altro “colpo”. Arriva un giovane (ed essendo un Under, dato che è del 2001, non incide sulla lista dei 18 Over) ma già con una certa esperienza. Fratello gemello di Edoardo, che nel 2022 indossò la maglia rosanero con cui si è ritagliato solo due spezzoni di gara da subentrato, Niccolò Pierozzi nel campionato di B 2022/23 si è messo in luce con la Reggina con 4 gol e 2 assist. E nella scorsa stagione, introdotta dopo un infortunio da due apparizioni in Conference League con la compagine di Italiano, da gennaio ha giocato in A con la Salernitana totalizzando 12 presenze e un gol, quello siglato a Torino contro la Juventus.

Gomis, Nikolaou e Pierozzi. Il mercato in entrata del Palermo entra nel vivo. E oggi potrebbe arrivare la fumata bianca per il difensore greco. L’operazione con lo Spezia è stata definita: Nikolaou arriva a Palermo a titolo definitivo. Stessa formula per il trasferimento in Liguria dell’attaccante Soleri mentre il terzino sinistro Aurelio sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto. E con la partenza dell’ex Pontedera il ds De Sanctis dovrà affiancare a Lund un altro “titolare” sulla fascia sinistra. Vivo, a questo proposito, l’interesse per Lorenzo Carissoni (27) del Cittadella.