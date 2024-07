L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato delle altre siciliane, tra cui il Catania che è vicino a De Rose.

La data della convocazione in sede si avvicina e l’organico da mettere a disposizione di Mimmo Toscano e portare in ritiro ad Assisi sembra ancora indefinito. Solo due le operazioni in entrata, il portiere Marius Adamonis e il centrocampista Gianluca Carpani, qualche trattativa arenata e altre date per prossime alla conclusione, ma manca l’ufficialità. Per Armando Anastasio, esterno difensivo sinistro, 28 anni, del Monza, sarebbe questione di ore, così come per Luca Verna, centrocampista del Catanzaro, e manca solo la firma, stando alle voci di corridoio, per Ciccio De Rose, centrocampista più che maturo del Cesena neo promosso, targato Toscano. Non dovrebbe essere l’unico bianconero a trasferirsi a Catania.

Ma, adesso, il tempo stringe e l’obiettivo di iniziare il ritiro con una rosa già completa al 70%, come vorrebbe il direttore sportivo Daniele Faggiano, potrebbe non essere raggiunto. Assisi, comunque, potrebbe rappresentare anche un esame di riparazione per alcuni calciatori tesserati, ma non prioritari nel progetto del nuovo tecnico. Dovranno dimostrare, insomma, di essere motivati e all’altezza di una squadra che dovrà puntare con decisione alla promozione in Serie B. Non certo lungo l’elenco dei confermati certi: Bethers e Castellini, reduci da infortuni che li hanno tenuti fermi praticamente per tutto lo scorso campionato, Castellini, Bouah, Quaini, Cicerelli, Cianci, forse Monaco. Da risolvere anche il problema del direttore generale, dopo la risoluzione del contratto di Luca Carra che ha preferito trasferirsi alla Spal.

Intanto, ufficializzati i primi impegni. Il Catania giocherà il 3 agosto, alle 18, a Chiavari contro la Carrarese per il primo turno della Coppa Italia nazionale, alla quale accede in quanto vincitrice della Coppa di Serie C e, grazie al titolo conquistato, disputerà direttamente il secondo turno del torneo riservato alle squadra di Serie C, il 18 agosto, alle 21, al Massimino contro la vincente tra Crotone e Messina.