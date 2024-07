Corriere dello Sport: “Perugia e Pescara: i tifosi ancora in piazza contro le due società. Tutte le trattative di mercato in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Visite mediche a Villa Stuart per il portiere Antony Iannarilli (34) e per Cosimo Patierno (34), che ha rinnovato sino al 2026 con l’Avellino. Sfuma l’attaccante Jacopo Manconi (30), a un passo dal Benevento, irpini in pressing sulla punta Francesco Salvemini (27) del Giugliano. La Turris riparte da Mirko Conte (49): sarà lui il nuovo allenatore. Per il ruolo di direttore sportivo, dopo l’interesse per Salvatore Di Somma, il favorito è Riccardo Napoletano, ex Chieti. Il Taranto ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Tommaso Nobile (27), ex Foggia: per lui un anno di contratto. Si lavora al ritorno dalla Turris del difensore Mirko Miceli (33). Il centrocampista Roberto De Rosa (28) ha rinnovato con il Giugliano per altre due stagioni.

OBIETTIVI POTENZA. Due obiettivi per il Potenza: il difensore Giacomo Sciacca (28), ex Casertana e l’esterno offensivo Gianluca D’Auria (28), alla Turris lo scorso campionato. Il Monopoli è alla ricerca di un portiere: piacciono Manuel Gasparini (22) del Potenza e Ivan Saio (22) della Sampdoria. Il Cerignola è interessato all’estremo difensore Gianmarco Vannucchi (28), reduce da una buona stagione al Taranto. Proposto il rinnovo al difensore Lorenzo Gonnelli (31) fino al 2026, rifiutata l’offerta del Trapani per il centrale Santiago Visentin (25). Il centrocampista Giuseppe La Monica (27) lascia il Sorrento dopo cinque stagioni e si accasa alla Fidelis Andria. S fumato il difensore centrale Davide Mondonico (28) passato al Campobasso, il Foggia ha tesserato il portiere Victor De Lucia (28) dall’Entella (biennale). Luca Tremolada (32), in uscita dal Modena, sarebbe stato proposto al Foggia.

MOVIMENTI PERUGIA. Il primo acquisto della stagione biancorossa è la seconda punta Luca Bacchin (21), proveniente dal Chieri. L’ufficializzazione dell’ingaggio è prevista per le prossime ore. Intanto Massimiliano Santopadre ha fissato la cifra per la cessione di Alessandro Seghetti (20), anche lui seconda punta, autore di 8 gol nella stagione appena conclusa: un milione. Per il centrocampista Edoardo Iannoni (23) servono tra gli 800/900mila euro. Infine per il centrale di difesa Stipe Vulikic (23) il prezzo si aggira sui 300mila euro. Per quanto riguarda la cessione della società il patron ha rifiutato gli 8 milioni offerti dalla holding lussemburghese “TimeNova”: l’offerta della cordata umbra Sciurpa-Antonini-Ricci (6 milioni e mezzo più la gestione per 3 anni dell’Academy, più la fornitura triennale delle divise da gioco risulterebbe più ghiotta. Sempre che voglia passare la mano. Intanto gli ultrà della Nord sia i tifosi del Coordinamento hanno fissato un ulteriore Sit-in di protesta per venerdì sera alle 21.

PANCHINA PESCARA. Saltato Attilio Tesser , il Pescara continua a tessere la tela per il nuovo allenatore. Torna, così, di moda il nome di Silvio Baldini. L’ex trainer di Palermo e Perugia, da tempo nella lista dei papabili alla panchina biancazzurra, è tornato a essere il nome forte per il dopo Cascione. Resiste il 37enne Andrea Chiappella , un emergente nella passata stagione al timone della Giana Erminio. Chiappella è legato al club lombardo da altri 2 anni di contratto. Entro il fine settimana bisognerà arrivare al nero su bianco per iniziare a lavorare sulla squadra. I tifosi attendono di sapere, così come il presidente Sebastiani, se Rosettano Navarra entrerà in società e accetterà di diventare presidente. Intanto domani la quarta manifestazione di protesta dei tifosi contro l’attuale