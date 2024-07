Corriere dello Sport: “Zaniolo all’Atalanta. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Nicolò Zaniolo (25) vestirà il nerazzurro. Non è un ritorno al passato (l’Inter), è un occhio che strizza al futuro prossimo, sono i colori dell’Atalanta, il club scelto dall’attaccante, desideroso di rientrare in Italia dopo un lungo corteggiamento condotto da Gian Piero Gasperini. Nelle scorse ore la società lombarda ha accelerato raggiungendo un accordo con l’ex Roma, dal primo momento affascinato dalla possibilità di giocare la Champions League. Il fattore europeo unito a quello Gasp ha quindi vinto sulla Fiorentina e contestualmente fatto breccia sul giocatore classe ‘99. E così, con in tasca il suo sì, la Dea è riuscita anche a strappare l’ok dei turchi per un prestito con riscatto sui 16 milioni di euro: l’obbligo scatterà al raggiungimento di determinati obiettivi, tra cui le presenze.

CAMBIAGHI CAMBIA. Intanto, si avvicina la nuova partenza di Nicolò Cambiaghi (23), rientrato a Bergamo dopo il prestito all’Empoli e seguito da Como (in pole position), Genoa e, più defilate, Parma e Bologna. Di certo, i lariani pensano di essere in vantaggio per il giovane attaccante e, allo stesso tempo, sentono di avere sempre in pugno Pau Lopez (29), visto che già da alcuni giorni il portiere si è promesso a Cesc Fabregas e ieri c’è stato il contatto decisivo con il Marsiglia per definire la formula del trasferimento, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di alcuni obiettivi. A proposito del Parma: in arrivo il portiere giapponese Zion Suzuki (22) del Sint-Truiden.

Il Genoa non cambia quindi programmi: vuole chiudere con il croato Dominik Kotarski (24), che è sempre la prima scelta dopo la partenza di Josep Martinez (26). A proposito di numeri 1: proprio ieri Michele Di Gregorio (26) ha firmato le ultime carte con la Juventus.

ADDIO ILIC. Sono ore caldissime per il Torino e per Ivan Ilic (23). Lo Zenit ha infatti avanzato una proposta sui 25 milioni di euro ritenuta soddisfacente dai granata, in attesa ora di una risposta definitiva del centrocampista. Nel frattempo, il club granata resta in pressing sul terzino brasiliano Wellington (23).

Questi sono anche i giorni di Jack Bonaventura (34), libero dopo l’addio alla Fiorentina e nel mirino del Monza. Ma il futuro del fantasista potrebbe essere lontano dalla A: l’ex viola ha infatti chiesto al suo entourage di congelare la proposta dei brianzoli, perché attratto da un’avventura all’estero, preferibilmente in America. La società biancorossa non perde comunque tempo: l’obiettivo è quello di blindare il nuovo accordo per Daniel Maldini (22), rientrato al Milan dopo l’esperienza della passata stagione. Schema simile per il Cagliari, sempre in contatto con l’entourage di Gianluca Gaetano (24) per riportare in Sardegna il centrocampista a titolo definitivo. Il ds Nereo Bonato non interrompe poi i colloqui per Sebastiano Luperto (27) con la speranza di ridurre presto la distanza tra la richiesta e l’offerta. Intanto, ieri, l’Empoli ha annunciato l’arrivo di Roberto D’Aversa (48). Lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione dell’Udinese. Ma il neo tecnico Kosta Runjaic non potrà contare sul cileno ex Colo Colo Damian Pizarro (19), ufficializzato ieri: è reduce da un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti. Infine, Gaetano Oristanio (21) può finire al Venezia nell’ambito dell’operazione Tanner Tessmann (22) con l’Inter.