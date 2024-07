Gds: “Palermo-Nikolaou, affare in dirittura d’arrivo. Gyomber è l’altra idea per la difesa”

In porta si cerca sempre un vice Desplanches, per la regia si complica la pista Mazzitelli

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” fa il punto sul mercato in entrata del Palermo.

Il Palermo dà ufficialmente il via alla nuova stagione senza aver annunciato nuovi acquisti, eccetto per Peda, che era già in prestito. Dionisi dovrà quindi fare affidamento sui giocatori già presenti un anno fa e su quelli rientrati dai prestiti. Tuttavia, la società è attiva sul mercato e il direttore sportivo De Sanctis è impegnato in diverse trattative per assicurarsi giocatori desiderosi di vestire la maglia rosanero e di sposare il progetto ambizioso del club.

In porta, l’unico certo di restare è Desplanches, mentre Pigliacelli è in uscita e potrebbe essere sostituito da un nuovo portiere, con nomi come Zoet e Consigli accostati al Palermo.

In difesa, Nikolaou è vicino all’accordo, con 500 mila euro allo Spezia e il cartellino di Soleri in cambio. Anche Aurelio potrebbe andare in prestito in Liguria. Il reparto difensivo necessita di rinforzi, soprattutto considerando la situazione delicata di Lucioni. Il Palermo potrebbe puntare su Gyomber, recentemente svincolato dalla Salernitana. Anche Ferrari interessa al Palermo, ma sembra vicino alla Cremonese. Per le fasce laterali, c’è un interesse concreto per Carissoni, ma manca ancora qualche dettaglio per chiudere l’accordo.

A centrocampo, la situazione è complessa: Mazzitelli è un obiettivo difficile da raggiungere a causa della resistenza del Frosinone, mentre Viola e Hasa sono piste interessanti ma non prioritarie.

In attacco, molto dipenderà dal ritiro e dal rapporto tra il capitano Brunori e il tecnico Dionisi. Soleri è in procinto di lasciare il Palermo, mentre Insigne e Di Mariano saranno sotto osservazione durante il ritiro, che rappresenterà un test importante in vista di una stagione promettente.

La società è quindi al lavoro per migliorare la rosa e fornire a Dionisi gli strumenti necessari per una stagione di successo.