Gazzetta dello Sport: “Cremonese scatenata: Ferrari. Caldara riparte da Modena”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato della Cremonese.

Come era nell’aria, Mattia Caldara riparte dal Modena e – in attesa di capire se la suggestione Defrel prenderà quota – Pierpaolo Bisoli è pronto ad accogliere anche l’attaccante Alberti (Fiorenzuola) e l’esterno mancino Idrissi (Cagliari). Il romanista Pagano, che José Mourinho ha fatto esordire tra i grandi, può diventare il primo innesto della nuova Salernitana. Alza il tiro, intanto, la Cremonese: dopo Fulignati e Vandeputte si avvicina anche Gianmarco Ferrari (svincolato dal Sassuolo, nella foto getty), a centrocampo piace Sersanti (Juventus, era a Lecco), seguito anche dalla Reggiana che intanto punta al ritorno di Romagna (Sassuolo) e ha rinnovato il contratto a Cigarini.

Il Bari di Longo guarda al Como per Chajia e Curto, in attesa di chiudere Favasuli (Ternana). Il Frosinone è su Ambrosino (era a Catanzaro con Vivarini, sembrava diretto a Bari) e ha riscattato il georgiano Kvernadze. Attive le neopromosse: Frabotta (Juve, era a Cosenza) e Celia (Ascoli) le opzioni per la fascia sinistra del Cesena, è il giorno di Ruocco (Torres) e Solini (Como) al Mantova, mentre la Carrarese vorrebbe Lisandru Tramoni e Arena dal Pisa.

SERIE C Mirko Cudini è il nuovo tecnico del Pineto. Colpo in attacco per il Padova che prende Spagnoli (Ancona). Con Lescano verso il Catania, la Triestina sonda Novakovich (Venezia, ex Lecco).