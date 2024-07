Booom Rabiot: accordo trovato durante Euro 2024 | Via dal ritiro per le visite mediche

Il centrocampista francese lascia la Juve e si appresta a cominciare una nuova avventura: a breve le firme di rito e l’annuncio ufficiale.

Passato l’1 luglio, tutti i calciatori in scadenza di contratto diventano ufficialmente svincolati. Anche quest’anno in questa lista sono presenti diversi nomi di spessore. Di sicuro tra in principali c’è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non ha rinnovato il contratto con la Juventus. Dopo che un anno fa aveva prolungato per una sola stagione, questa volta le due parti non sono riuscite a trovare un’intesa.

La madre-agente del ragazzo come al solito ha alzato il tiro sulle pretese sia per quanto riguarda lo stipendio che per le commissioni. Dal canto suo invece la Vecchia Signora ha usato il pugno di ferro, e con il ds Cristiano Giuntoli non sembra affatto intenzionata ad accontentare i capricci dell’entourage. Per questo dunque la separazione tra l’ex PSG e i bianconeri possiamo dire che è cosa fatta.

Di conseguenza è cominciata la corsa da parte degli altri club nel provare ad accaparrarsi il giocatore. Tante società vorrebbero prenderlo per rafforzare la rosa, soprattutto perché a parametro zero si tratterebbe di un vero affare. Una in particolare però nelle ultime ore sembra aver effettuato l’accelerata decisiva trovando l’accordo con il francese.

Nuova squadra per Rabiot

Da diversi giorni il Milan viene accostato con frequenza al centrocampista ormai ex Juve, e secondo alcune fonti il club milanese sarebbe pronto a dargli l’assalto nelle prossime ore. In particolare Zlatan Ibrahimovic sta irrompendo nella scena per convincerlo a trasferirsi sotto la Madonnina.

L’ex fuoriclasse svedese ha condiviso lo spogliatoio con Rabiot ai tempi del PSG, e sta lavorando proprio per far accettare la destinazione a lui e soprattutto alla madre. Potrebbe essere dunque proprio il nazionale francese il colpo da 90 dell’estate rossonera.

Serve una ricca proposta per convincere il francese

Trattare con la mamma del giocatore cresciuto nelle giovanili del Paris non è affatto cosa facile. Questo Ibra lo sa bene, e sa pure che dovrà presentarsi con una proposta notevole per far sì che questa venga presa in considerazione e magari accettata.

A giocare in favore di Rabiot c’è la folta concorrenza, proveniente in particolar modo dalla Premier League e dal campionato saudita, la quale può far alzare il tiro sulle richieste. Vedremo come si svilupperanno le cose a questo punto di vista. L’impressione però è che in pochi giorni ne sapremo sicuramente di più.