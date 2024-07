L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Mattia Aramu a Mantova: si può fare. Il trequartista classe ’95 potrebbe approdare ai neo promossi lombardi guidati da Davide Possanzini. Con Massimo Coda fu il principale colpo che fece il Genoa subito dopo la retrocessione dalla Serie A nel 2022. Doveva essere insomma uno degli elementi di spicco della squadra tornata nella massima serie l’anno successivo. In realtà, sotto la guida di Gilardino, fu l’unico giocatore di spicco a non essere rilanciato.

Nella passata annata, anche a Bari, quasi non pervenuto. Insomma, Aramu è dal 2022 che non è il calciatore ammirato a Venezia. Quello per intendersi che, in maglia arancioneroverde, siglò una tripletta al Brianteo-U Power Stadium, con i lagunari che s’imposero sul Monza di Berlusconi e Galliani 1-4, grazie, appunto, a una tripletta di Aramu. Ora coi neopromossi del Mantova potrebbe avere probabilmente l’ultima occasione per rilanciarsi calcisticamente.

La Juve Stabia è interessata a Jacopo Da Riva, classe 2000, centrocampista scuola Atalanta, che esordì in Champions League nel punto più “alto” della storia calcistica della Dea, quando la società di Bergamo si spinse ai quarti di finale di Champions League: subentrò nel finale, con la Dea in vantaggio, al posto di Duvan Zapata, nella sfida di Champions a Parigi contro il Psg, che ribaltò il risultato sul 2-1 a tempo scaduto, il 12 agosto 2020. Da Riva divenne il capro espiatorio di quella sconfitta – i famosi giovani da tutelare – in seguito ha giostrato solo in Serie B, a Vicenza, Spal, Como e Reggiana, avendo qualche ottimo ma raro acuto, però soprattutto una serie di infortuni. Nella passata stagione per la Regia, ha collezionato solo 3 presenze.

Ora potrebbe rilanciarsi nella Castellamare di Stabia dei fratelli Esposito e dei cantieri navali. Come anticipato da Tuttosport, Mattia Caldara, altro prodotto doc dell’Atalanta, è un giocatore del Modena. Il difensore, classe 1994, già Nazionale, nella scorsa stagione è stato misteriosamente accantonato dal Milan.

Il Modena, verificata l’integrità fisica del giocatore, lo ha messo sotto contratto per un anno con l’opzione del club per il rinnovo. Bari arriva il centrocampista Costantino Favasuli, classe 2004, proprietà Fiorentina, nella scorsa stagione alla Ternana che retrocesse in C battuta ai playout proprio dal Bari. Frosinone, nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico Vincenzo Vivarini ha annunciato l’intenzione di reintegrare in squadra l’ala sinistra Giuseppe Caso, classe ‘98, messo fuori rosa con Di Francesco alla 19ª giornata e da allora sempre in tribuna. I ciociari nel frattempo hanno riscattato, dal Kolkheti, l’ala sinistra georgiana Giorgi Kvernadze, classe 2003 che in Serie B potrebbe trovare la sua dimensione giusta. La Carrarese, ultima squadra promossa dalla Serie C dopo la vittoria ai playoff sul Vicenza, potrebbe ricevere in prestito dal Pisa il centrocampista Emanuele Zuelli, 22 anni, scuola Chievo, passato dalla Juve Next Gen, prima di approdare nei nerazzurri toscani.