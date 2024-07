“Da Mou? Ho imparato tutto”: lascia la Roma e va al Fenerbahce con il suo maestro | Non ci sono più dubbi

Muourinho gli è rimasto nel cuore, è il suo maestro. Adesso può seguirlo in Turchia nella sua nuova avventura al Fenerbahce.

José Mourinho è tornato a sorridere. Il tecnico infatti dopo avere lasciato Roma tra i mugugni generali, caos e rapporti incrinati con la società, si è presto 6 mesi per decidere, senza risparmiare interventi sulla sua ex squadra, poi ha accettato la ricca offerta del Fenerbahce che lo ha presentato davanti a un bagno di folla in visibilio.

Amatissimo ancora da una grossa fetta di popolazione romanista, l’ex special one è finito già spesso al centro di voci di mercato in questi primi giorni di calciomercato. Rumors avevano riguardato infatti un possibile fuggi fuggi da Trigoia in direzione Instabul, ma poi era stato lo stesso portoghese a rettificare, dicendo di non volere fare spesa dalla Roma.

In queste ore però, a campionato finito e nel pieno degli Europei, un suo ex fedelissimo è uscito allo scoperto dichiarando tutta la sua stima verso l’allenatore del Fenerbahce. Che possa veramente seguirlo in Turchia?

Mourinho pesca da Roma

Tra Dybala, Lukaku, Bove, sono stati tanti i giocatori accostati al Fenerbahce dopo l’annuncio di Mourinho da parte del club turco. Mou ha davanti a se una ricca e importante avventura, e le speculazioni sul possibile addio da Roma da parte di alcuni giocatori legati al portoghese per i suoi trascorsi nella Capitale non sono tardate ad arrivare.

Stavolta però, a parlare dal ritiro della Turchia impegnata in Germania è stato direttamente un ex giocatore di Mourinhi, ossia Zeki Celik, pupillo di Mourinho che certo con De Rossi non ha trovato lo stesso spazio e probabilmente verrà ceduto in estate. Un’operazione, quella del terzino verso Istanbul, che potrebbe fare contenti tutti.

Celik-Fenerbahce, suggestione di mercato

I rapporti con De Rossi, almeno dal punto di vista tecnico, non sono minimamente paragonabili a quelli con Mourinho. Anche rinfrancato da un Europeo tutto sommato discreto, giocato praticamente in casa dalla nazionale Turca, Celik è tornato allo scoperto parlando di Mourinho intervenuto in conferenza stampa pre Turchia-Austria.

Con Mourinho approdato proprio in Turchia, Celik potrebbe in un colpo solo fare ritorno a casa e riabbracciare il suo ex tecnico. La Roma dal canto suo potrebbe invece monetizzare con la cessione di un giocatore che non sembra essere nei piani di DDR il prossimo anno, e puntare a rinforzare la squadra con un budget ancora migliore.