Corriere dello Sport: “Perugia, arriva Matic. Il Benevento vuole il palermitano Silvestri. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

L’Avellino sfoltisce l’organico: ceduto il difensore Erasmo Mulè (25) in prestito con diritto di riscatto al Pescara. Il centrocampista Davide Mazzocco (28) ha risolto il contratto e si è accasato al Foggia. I prossimi a partire saranno l’esterno destro Manuel Llano (25), che andrà in prestito al Taranto e il portiere Pasquale Pane (34), che oltre alla Cavese piace pure al Team Altamura. In entrata, gli irpini avranno il difensore Patrick Enrici (24), ma si trasferirà dal Taranto non prima di lunedì. Prosegue la rivoluzione di Lucchesi al Taranto, che ha ufficializzato l’attaccante Ottavio Garau (22) prelevato in prestito dalla Ternana. Preso il centrocampista Mattia Speranza (20) dal Novara (accordo biennale), vicini il difensore Michele Picardi (20), la scorsa stagione alla Juve Stabia e il centrocampista Claudio Vaughn (20), ex Alessandria. Il Trapani ha prelevato l’esterno difensivo Federico Valietti (25) in prestito con obbligo di riscatto dal Genoa. Il centrocampista Ismael Cajazzo (20) andrà in Serie D, al Casarano. Ufficiale l’acquisto del difensore Alessandro Minelli (25), che ha firmato un biennale col Giugliano: arriva dalla Juventus NG. L’attaccante Jacopo Murano (33) dirà addio al Picerno: la Torres gli ha offerto un biennale, ma il Foggia propone ai lucani lo scambio con Emanuele Santaniello (34). Intanto il Picerno si è cautelato con Emilio Volpicelli (32) in arrivo dal Pineto (contratto biennale). Il Sorrento ha rinnovato il contratto del centrocampista Marco Cuccurullo (24). L’attaccante Francesco De Felice (28) saluterà la Turris: su di lui la Reggina.

COLPO BENEVENTO. Il Benevento si è assicurato il terzino sinistro del Taranto, Antonio Ferrara . Classe 1999, il ragazzo di Vallo della Lucania, lascia la squadra jonica dopo 6 stagioni, nelle quali spesso ha anche indossato la fascia di capitano. La società giallorossa, che lo ha soffiato al Cosenza che aveva già un accordo col giocatore, gli ha fatto sottoscrivere un contratto triennale, scadenza 30 giugno 2027. L’opera di rafforzamento della squadra di Auteri non si ferma qui: Carli ha messo gli occhi sul difensore centrale Luigi Silvestri (31), reduce dalla vittoria in campionato col Cesena (34 presenze, 3 gol). Il difensore originario di Palermo ha un contratto con la società romagnola fino al 2026, per cui si tratta sulla base di un eventuale prestito.

ALTRI AFFARI. Il Perugia sta per ingaggiare il difensore croato Mislav Matic (24), difensore centrale di 195 cm di altezza. L’ingaggio del giocatore svincolato è legato anche all’infortunio al crociato destro subito da Noah Lewis che ha fatto perdere un elemento importante in difesa. Intanto sta per partire il mediano Edoardo Iannoni (23). Il giocatore che sembrava interessasse prima la Lazio, poi il Catanzaro starebbe invece per accasarsi col Sassuolo. La Ternana vuole l’attaccante Pietro Cianci (28) e sta lavorando sulla formula con il Catania. Doppio innesto per il Gubbio: ufficializzati l’attaccante Christian Tommasini (26), con contratto triennale, e il centrocampista Simone Franchini (26) con accordo biennale, entrambi dal Pescara, mentre aspetta il prestito del difensore Alessandro Vimercati (22) dal Sudtirol. La Spal cede i centrocampisti Marcel Buchel (31) all’Ascoli e Riccardo Collodel tra Picerno e Giugliano. Il Rimini lascia andare l’attaccante Iacopo Cernigoi (29) all’Audace Cerignola. Il Latina non molla la punta Roberto Ogunseye (29) del Cesena.