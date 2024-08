Corriere dello Sport: “Cagliari su Thorstvedt. Monza: Turati e torna Zerbin. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Stefano Turati (22) è il nuovo portiere del Monza. Ieri il calciatore è arrivato in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con i brianzoli, con la formula del prestito. Dopo la retrocessione con il Frosinone e il rientro alla base, il classe 2001 è tornato quindi già in Serie A per ricominciare con la squadra di Alessandro Nesta (48). Sono state confermate anche le tempistiche per Alessio Zerbin (25) che tornerà a vivere la seconda avventura al Monza (dopo l’esperienza della passata stagione), in prestito.

Il Sassuolo potrebbe invece perdere anche Kristian Thorstvedt (25). Il centrocampista è al centro di una trattativa con il Cagliari che coinvolge Gianluca Lapadula (34), stimato da Fabio Grosso (46), e Antoine Makoumbou (26): quest’ultimo non è considerato più imprescindibile per i rossoblù. In caso di partenza del proprio attaccante, i sardi richiamerebbero Walid Cheddira (26), in uscita dal Napoli, ma anche nel mirino dell’Espanyol.

DOPPIO COLPO PER DIFRA. Ieri Hans Nicolussi Caviglia (24) ha firmato per il Venezia. Alla Juve circa 4 milioni bonus inclusi. I lagunari hanno anche il sì di Franco Carboni (21) che ha rotto con il River Plate ed è rientrato già in Italia. Sul fronte uscite si segnala una trattativa molto avviata con il Lione per Tanner Tessmann (22), il centrocampista americano, a lungo inseguito dalla Fiorentina.

Passiamo all’Empoli, che ha fatto un sondaggio per Jean-Viktor Makengo (26): persiste l’ostacolo ingaggio. Il club toscano non smette di pensare a Antonio Candreva (37) dopo le chiacchierate di inizio mercato. Ma l’affare per l’ex Salernitana, ora svincolato e nel mirino anche del Monza, può scaldarsi solo più avanti. Ieri l’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Raoul Bellanova (24) dal Torino: ai granata 21 milioni di euro più 4 di bonus. «Bentornato Raoul», l’annuncio del club nerazzurro. Non solo: la Dea intravede il traguardo per il difensore brasiliano Rodrigo Becao (28) del Fenerbahce. Il sostituto di Bellanova è invece Marcus Pedersen (24), da ieri anche ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Paolo Vanoli (52). Tornando al club di Percassi Ademola Lookman (26) continua a flirtare con il Psg: il caso sembrava parzialmente rientrato ma al Psg il nigeriano piace molto e presto potrebbe presentare un’offerta all’Atalanta.

TRIS PER FABREGAS. Tripletta per il Como. I lariani hanno chiuso per Sergi Roberto (32), storica bandiera del Barcellona che si legherà al club neopromosso per i prossimi due anni: oggi le visite mediche. A lui si aggiunge il fantasista Nico Paz (19) del Real Madrid. La formula in questo caso prevede l’acquisto a titolo definitivo sui 5-6 milioni più il 50% sulla rivendita alle merengues che nell’accordo hanno inseritao anche una clausola di recompra. Nelle ultime ore il Como ha lavorato per definire gli ultimi aspetti relativi al passaggio del centrocampista argentino del City Maximo Perrone (21).