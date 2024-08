Corriere dello Sport: “Serie A donne, diritti a Dazn fino al 2027”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui diritti Tv della Serie A Donne.

La partnership con la Figc si consolida ulteriormente diventando sempre più strategica e di lungo periodo: Dazn si conferma Official Broadcaster di tutta la Serie A Femminile eBay in Italia per il prossimo triennio, fino al 2027.

Con la nuova stagione 2024/2025 del grande calcio femminile alle porte, anche quest’anno gli appassionati potranno vivere le emozioni di tutte le partite del massimo campionato italiano in app solo su Dazn. Grazie al rinnovo triennale, Dazn continua a puntare e investire nel movimento femminile per garantire una visibilità sempre maggiore alle competizioni. «Dazn ha investito più di qualsiasi altro broadcaster per dare visibilità al calcio femminile, diventando il principale player mondiale nei diritti delle competizioni calcistiche femminili. L’importante accordo che abbiamo siglato con la Figc ci consentirà di continuare a trasmettere tutta la Serie A Femminile fino al 2027, consolidando così nel lungo periodo il nostro impegno anche in Italia», ha commentato Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia.

«L’arco temporale triennale e il grande impegno garantito da DAZN, anche nella promozione del calcio femminile internazionale, sono fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo: aumentare la visibilità e l’interesse intorno al calcio femminile italiano», ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc.